به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح در همایش ستاد توانمندسازی نیازمندان که با حضور اعضای خیریه های عضو ستاد توانمندسازی مناطق محروم در محل خیریه ثامن الحجج برگزار شد، با بیان اینکه کمیته امداد محل خوبی برای خدمت به نیازمندان و امور خیرخواهانه توسط خیران است،گفت: از وظایف کمیته امداد شناسایی، برنامه‌ریزی و تهیه بانک اطلاعاتی نیازمندان است. ما مؤسسات خیریه را رقیب خود نمی‌دانیم؛ بلکه معتقدیم آنان همراه با این نهاد در امور خیرخواهانه هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم گدا پروری کنیم؛ بلکه باید افراد افتاده را به توانمندی برسانیم،ادامه داد: اینکه ما ترحم و دلسوزی داشته باشیم ارزش دارد؛ اما باید عاقلانه عمل کرد و نباید تصور کنیم که آنان ناتوان هستند، باید آنان را در مسیری قرار دهیم که روی پای خود بایستندو تمام تلاش ما باید در جهت خودکفایی و استقلال خانواده های نیازمند متمرکز شود.

فتاح خطاب به افراد خیر و کسانی که در موسسات خیریه به هر نحوی به نیازمندان کمک می‌رسانند، گفت: کار شما کار امداد است، فقط باید اطلاعات را با هم هماهنگ کنید و به عدالت رفتار کنید. ما باید چرخه تولید فقیر را متوقف کنیم و با تصویب قوانینی نظیر اجباری کردن بیمه تأمین اجتماعی آینده خانواده ها را تضمین نماییم .