​به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرباقری، ظهر دوشنبه در همایش جوان و مدیریت فضای مجازی اظهار کرد: نوع استفاده انسان از ابزارهایی که در اختیارش قرار دارد دارای اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه باید شرایط زندگی خود را به درستی رصد کنیم، گفت: باید جلوتر از زمان خودمان حرکت کرده و آن چیزی که قرار است در آینده اتفاق بیافتد را پیش بینی کنیم.

میرباقری ادامه داد: باید موقعیت و حوادث را در زمان و به موقع رصد کنیم تا بتوانیم بحران های اجتماعی را مدیریت کنیم و اگر از مشکلات در زمان خودش غفلت شود تا زمان رفع مشکل آن دیر است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در جهان سرعت قرار داریم و پدیده ها به شدت در حال تغییرو تحول هستند اما باید بتوانیم با عملکرد درست بر این تغییرات مدیریت داشته باشیم.

میرباقری گفت: تاثیر رسانه ها و فضاهای مجازی را در این چند ساله به درستی لمس کرده ایم و امروزه بحران های سنگینی در دوران اسلام ایجاد شده است.

مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری گلستان تصریح کرد: ساده انگارانه است که ما تصور کنیم در یک محیط امن قرار داریم و در این فضاهای مجازی بدون امنیت می تواند مشکلاتی به وجود آید.

وی تصریح کرد: با این ظرفیت می تواند هر لحظه اتفاق هایی بیافتد که نتوان آن را کنترل کرد و باید سعی کنیم از این فضاها استفاده درست شود.

نحوه استفاده درست از فضاهای مجازی دارای اهمیت است

در ادامه این همایش، استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی، توسعه مشارکت های اجتماعی، به اشتراک گذاشتن علاقه مندی ها توسط اعضا، ایجاد محتوا توسط اعضا و تبلیغات اینترنتی اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعی است.

حجت الاسلام یاسر خلیلی انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات و افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی، امکان عبور از مرزهای جغرافیایی، شکل گیری و تقویت خردجمعی، کارکرد تبلیغی و محتوی، تبلیغ و توسعه ارزش ها، توسعه مشارکت های مفید اجتماعی، افزایش سرعت در فرآیند آموزش و پرورش را از مزایای شبکه های اجتماعی عنوان کرد.

وی افزود: شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبارکذب، تبلیغات ضددینی، نقض حریم خصوصی افراد، تاثیرات منفی رفتاری، انزوا و دورماندن از محیط های واقعی و اجتماع از پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی است.

حجت الاسلام خلیلی ادامه داد: ایجاد و راه اندازی شبکه های اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه با شبکه های اجتماعی مخرب، آموزش و فرهنگ سازی و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای جوامع مجازی و برنامه ریزی برای آینده می تواند کاربران شبکه های مجازی را مصون نگه دارد.