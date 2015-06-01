به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقارى ظهر دوشنبه در نخستین همایش «نخبگان و مقام آوران فرهنگی بازنشسته سپاه خراسان رضوی» كه در تالار نور مشهد برگزار شد اظهار كرد: تحقق اقتصاد مقاومتى نيازمند همت بسيجى از سوى تمامى اقشار جامعه بوده كه نيروى سپاه نيز با داشتن ۴۰هزار نفر متخصص و كارشناس در رشته هاى مختلف ظرفيت مناسبى براى ارتقا و حمايت از توليدات داخلى است.

وى افزود: چنانچه تمامى اقشار جامعه به اندازه شخصیتی همچون گاندی نسبت به اقتصاد درون زا در كشور تعصب داشته باشند و از توليدات داخلى حمايت كنند ديگر كشور ما محل فروش اجناس خارجى نخواهد بود.

مسئول کانون فرهنگی اجتماعی بازنشستگان سپاه كشور ادامه داد: در همين راستا اگر باید کارى انجام شود و جرقه ای زده شود ضرورى است از خراسانی ها و با تاكيد بر جبهه فرهنگى آغاز شود و در اين مسير نبايد از گروه ها و احزاب ترسید چرا كه سپاه زیر بیرق اسلام ناب محمدی حركت مى كند.

وى عنوان كرد: شخصيت امام خمینی(ره) در قرون ۲۰و۲۱ در واقع احیاگر اسلام ناب محمدی بوده و اكنون سپاه نقش پاسداران انقلاب اسلامی این هدف را دنبال می کند و بازنشستگی هم ندارد ندارد چرا كه نيروهاى سپاه برای شهادت در راه اسلام عزیز گام به جلو گذاشته و حول محور ولایت حرکت کرده و با تمامى کمبودها و فراز و نشیب های نظام جمهوری اسلامی ساخته است.



وى دلیل هجمه های دشمن علیه سپاه را حمايت از اسلام حقيقى و پس زدن تمام اسلام های التقاطی دانست و گفت: سپاه توانسته امید و بشارت منجی عالم بشریت را برای جامعه بشریت به ارمغان آورده و امروز شاهد زانو زدن تمامی مستکبرین در مقابل اسلام هستيم.



ذوالفقارى ابراز كرد: از بین ۱۵۰ هزار بازنشسته سپاه، بیش از ۱۲ هزار نفر فرهیخته و نخبه فرهنگی هستند، کسانی که با شدیدترین هجوم دشمن مقابله کرده و مقام آور بودند و لذا با توجه به فرمایش مقام عظمای ولایت لازم دانستيم تا با شناسایی نخبه های بسیجی و سپاهی، آنان را در ایجاد قدرت ملی یاری کنیم.

وى با تاكيد بر داشتن قدرت ملى سپاه براى قدرت بيان در جامعه گفت: به منظور ساماندهى نيروهاى نخبه ابتدا اقدام به شناسايى و ارزيابى آنها با ۲۶ ویژگی فرهنگی شد كه بر اساس گزارش فرهنگى، خراسان رضوی يك هزار و ۵۰ نفر مقام آور، نخبه و فرهیخته فرهنگی در بخش بازنشسته سپاه پاسداران داشته است.

وى اضافه كرد: با وجود چنين ظرفيتى مى توان نه تنها جمهوری اسلامی بلکه کشورهایی که به تازگی به ایده اسلام ناب روی آورده اند را اداره کرد و در همين راستا شناسایی، ساماندهی، توجیه حضوری و تشخیص موقعیت هایی که توان فعالیت در آن را داشته باشند، ۵ محور فعالیت تعیین شده است كه باید حول آن محورها فعالیت شود.

مسؤول کانون فرهنگی اجتماعی بازنشستگان سپاه كشور هدف از برگزاری چنین همایش هایی را چگونگى تعامل مجموعه سپاه با سازمان ها و نهادهای بیرونی دانست و اظهار داشت: اكثر سازمان ها از بیت المال بودجه به اسم توسعه فرهنگ عمومی استفاده مى كنند با اين حال ما نباید مطالبه داشته باشیم و بگوییم ما هم نیروی فرهنگی اوقاف، حوزه و وزارت علوم و اموزش و پرورش هستیم؟

وى با اشاره به اينكه بسيارى از افراد تمايلى به فعاليت در جبهه فرهنگی ندارند افزود: بازنشستگان سپاه می توانند تحت عنوان بازنشستگان، قرارگاه های فرهنگی، مؤسسات فرهنگی و رسانه های مکتوب ایجاد كرده و مطالبات خود را اعلام كنند.

وى با اشاره به باور تهاجم فرهنگی در كشور اذعان كرد: ضرورى است با تداوم فرهنگ نظام اسلام، فرهنگ ایثار و شهادت از طريق پاسداران و نيروهاى بسيج اقدامات جدى صورت گيرد چرا كه این فرهنگ تولید دولتی نمی شود.

ذوالفقارى تصريح كرد: بازنشستگاه نیروی عظیمی در کشور هستند كه داراى تخصص های مختلفی در راستاى رفع نيازهای جامعه است.