به گزارش خبرنگار مهر، اولین هنرستان هنرهای زیبای دختران کرج پیش از ظهر امروز با حضور معاون هنری و آموزش وزیر ارشاد افتتاح شد.

سید موسی حسینی کاشانی اظهار کرد: زیرساختهای فرهنگی در شهرستان کرج با جمعیتی بیش از ۲ و نیم میلیون نفر فراهم نیست و کمبود زیرساختهای فرهنگی محسوس است.

حسینی کاشانی نرخ مهاجرپذیری استان البرز در کشور بالا دانست و گفت: طبق آمار موجود بعضی از شهرهای استان البرز جمعیتی بالای ۸۰۰ هزار نفر دارند ولی بسیاری از این شهرها بدون زیرساختهای فرهنگی است و این کمبودها به شدت احساس می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه کمبود فضاهای فرهنگی در البرز هنرمندان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، گفت: البرز در حوزه تئاتر استعدادهای فراوانی دارد ولی به علت عدم وجود سالن های تئاتر این هنر رشد کافی را نکرده است.

مدیرکل اداره کل ارشاد و اسلامی البرز اعتبار این اداره کل را در سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در سال جاری اعتبار این اداره کل به بالای ۱ میلیارد تومان رسیده است. و این در حالی است که در ماده ۱۸۰ نیز با کمک نمایندگان مجلس، اعتباری دیگر به این بودجه افزود خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بودجه اداره کل ارشاد اسلامی البرز در سال آینده دو برابر خواهد شد. امیدواریم در دهه فجر امسال کلنگ چندین پروژه فرهنگی در شهرهایی مانند نظرآباد، فردیس زمین زده شود.

حسینی کاشانی در پایان گفت: هنرستان هنرهای زیبای دختران کرج در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با زیربنای ۸۰۰ متر احداث شده است. در این هنرستان رشته های مختلف تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و دیگر رشته ها تدریس می شود.