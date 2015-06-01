دفاع از دین اسلام مستلزم وحدت و پشتیبانی مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سروت محمدمراد مجید ملقب به ملاعبدالله بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست فرهنگی علمای اقلیم کردستان عراق با علمای کردستان ایران که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری تشکیل شد، گفت: نشست و اجتماع علما یعنی گلزار اسلام، گلزاری که باید عطر و بوی خوشی را تقدیم جوامع مسلمانان کند.

وی عنوان کرد: نشست علما و روحانیون نباید بدون برنامه ریزی شکل گیرد و بدون ارائه مطالب ارزشمند و سودمند هم برای جامعه اسلامی به پایان برسد.

وی اظهارداشت: خنثی کردن فتنه هایی که امروز جوامع اسلامی را درگیر کرده است با مشورت مسلمانان و یافتن بهترین راه حل و راهکار امکان پذیر است.

این عضو دفتر حرکات اسلامی کردستان عراق ادامه داد: با مشورت، برادری و پشتیبانی از یکدیگر می توانین از دین اسلام دفاع کنیم و اجازه ندهیم هیچ قدرتی چهره این دین الهی را مخدوش کند.

سید ذکریا حسینی، دکتری فقه امام شافعی و امام جماعت مسجد والی سنندج هم در این نشست گفت: مسلمانان باید در راستای احیای عزتی که رسول الله به اسلام ومسلمانان اعطا کرده است تلاش کنند.

وی با بیان اینکه برای هر برون رفت از هر مشکلی راهکار و مقدماتی نیاز است، بیان کرد: در قرآن کریم راهکارها،ملاک ها ومعیارهایی برای جمع کردن مسلمانان در کنار یکدیگر بیان شده است که یکی از این راهکارها مدارا و رحمت است.

وی اظهارداشت: مسلمانان برای بدست آوردن و حفظ و تقویت عزت اسلام نیاز به مدارا و رحمت، نصح و امانت، اصلاح و صداقت دارند.

ماموستا ابوبکر پنجوینی از دیگر علمای اقلیم کردستان عراق در این نشست گفت: بیش از ۵ هزار مسجد در شهرهای سلیمانیه و هولیر اقلیم کردستان عراق وجود دارد.

وی اظهارداشت: براساس گزارش اوقاف، بیش از ۶۰۰ هزار نفر در نماز روز جمعه در این شهرها شرکت می کنند و علما هم در خطبه های نماز به موضوعاتی درخصوص اسلام حقیقی می پردازند.

وی بیان کرد: تنها طی سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بیش از ۷۳۰ مسجد در اقلیم کردستان عراق بنا نهاده شده است و این نشان از اهمیت قائل شدن مردم این خطه برای دین مبین اسلام و بجا آوردن فریضه واجب نماز در این مکان مقدس است.

ماموستا سید عبدالله مصطفی، ملبندی سادات پیرخدری در اقلیم کردستان عراق هم در این نشست عنوان کرد: موسسه ما از سال ۲۰۰۵ مجوز رسمی فعالیت خود را با هدف جمع آوری و اجتماع اهل بیت رسول الله دریافت کرده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه سادات در کردستان عراق و ایران همواره نمونه افراد اصلاح طلب و همواره در طلب علم و دانش بوده و هستند.

وی اظهارداشت: در برهه کنونی عراق در مقابل دشمن تروریستی به نام داعش قرار گرفته است که با تلاش ها و فداکاری های پیشمرگان خود توانستیم در مرحله ای آنها را شکست دهیم و با همکاری جمهوری اسلامی ایران پیروزی کامل نصیب ما خواهد شد.