به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله گودرزی مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران با اشاره به ویژه برنامه های نیمه شعبان گفت: ویژه برنامه «غزل شعبان» به خصوصیات منتظران حضرت مهدی (عج) می پردازد و اینکه چگونه منتظران خود را در محضر ایشان احساس کنند.

وی ادامه داد: ایده «غزل شعبان» برگرفته از کتاب آیت الله عبدالله جوادی آملی به نام «امام مهدی (عج) موجود موعود» است که در آن بحث منتظران امام زمان (عج) واکاوی و تحلیل می شود.

گودرزی با اشاره به دیگر برنامه ها خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های ویژه این روز، «طلوع ماندگار» است که به موضوع تربیت فرزندان مهدوی و نسل منتظر خواهد پرداخت که از سخنان غلامعلی افروز روانشناس و استاد دانشگاه و حجت الاسلام نقویان استفاده می شود، ضمن اینکه به برخی شبهات در خصوص امام زمان (عج) نیز پاسخ داده می شود.

مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران در پایان تصریح کرد: ویژه برنامه «ماه تمام عشق» با مفهوم و موضوع انتظار از زبان اقشار مختلف از آنتن رادیو ایران پخش می شود و نیز برنامه «گلبانگ» در این روز به موسیقی ویژه ای متناسب با نیمه شعبان می پردازد.

تهیه کنندگی ویژه برنامه های مذکور را عبدالله علایی و حسین معصومی بر عهده دارند.