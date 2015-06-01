رکابزنان پتروشیمی تبریز در ارتفاعات ۱۸۰۰ متری آینالو خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش رکابزنان به خط پایان رسیدند و صمد پورسیدی از پتروشیمی تبریز فاتح مرحله پنجم این مسابقات با ثبت زمان ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه و ۲۳ ثانیه شد.

همچنین نفر دوم و سوم این مرحله نیز از رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز بودند. امیر کلاهدوز از این تیم تبریزی توانست زمان ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۴۱ ثانیه بدست آورده و نفر دوم این مرحله شود. قادر میزبانی ۴۴ ساله که پرسابقه ترین رکابزن ادوار این تور نیز به شمار می رود توانست با زمان ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه به مقام سوم مرحله پنم برسد.

این مرحله سنگین ترین مرحله سی اُمین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان بود چراکه در خط استارت ارتفاع از سطح دریا ۳۰۰ متر است درحالیکه خط پایان ارتفاع ۱۸۰۰ متری دارد.

لازم به ذکر است که راس ساعت ۱۰ امروز دوشنبه با شلیک تپانچه توسط فرج مسجدی قائم مقام منطقه آزاد ارس، این مرحله از مقابل دانشگاه پیام نور جلفا شروع شد و لحظاتی پیش در ارتفاعات مه آلود آینالو در خداآفرین کلیبر به اتمام رسید.

سی اُمین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان با حضور تیم های ناویتاس ساتالیست استرالیا، سرچ تو ریته ین استرالیا، تیم ملی گرجستان، تیم ملی مغولستان، ان اس سی مالزی، تورکو شکر ترکیه، سی سی ان سایکلینگ لائوس، ترانگانو مالزی، تیم ملی سوریه، تیم ملی ارمنستان، وینو فور ائور قزاقستان، لویشان لند اسکیپ جمهوری خلق چین، ای سی اسپارتا پراگ جمهوری چک و تیم های داخلی پتروشیمی و شهرداری تبریز، سپاهان اصفهان، پیشگامان کویر یزد و تیم ملی ایران برگزار می شود.