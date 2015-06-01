به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا گلدوزیان در گفت‌وگو با روابط عمومی اولین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی ایرانی- اسلامی به حضور تصویرگران ایرانی در تولید آثار فرهنگی اشاره کرد و با بیان این مطلب که برای این همکاری دو سویه نیازمند متولی هستیم، گفت: امروزه کوتاهی که در مورد استفاده از کالاهای ایرانی در بازار تولید محصولات فرهنگی به وجود آمده است از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویرگران نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه کالاهای فرهنگی که در داخل کشور ساخته می‌شوند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند و شرایطی نیز برای دیده شدن آنها به وجود نمی‌آید.

این تصویرساز کتاب‌های کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اگر ادبیات ایرانی به درستی معرفی نشود، تصویرسازی هم آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین باید به همه عوامل به صورت سلسه‌وار توجه داشته باشیم.

گلدوزیان همچنین یادآور شد: توجه به کالاهای فرهنگی و استفاده از آن برای اولین‌بار است که در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در کشورهای دیگر سال‌هاست مورد توجه قرار می‌گیرد و برای آن برنامه‌ریزی مدون صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تصویرگران با توجه به تخصصی که دارند و همچنین به دلیل آشنایی با دنیای کودکان می‌توانند در تولید محصولات فرهنگی از جمله لوازم‌التحریر کمک بسزایی داشته باشند.

این تصویرساز کتاب‌های کودک و نوجوان گفت: مشکل اصلی کالاهای فرهنگی داخلی این است که متولی فرهنگی و کسی که برای این هنر هزینه‌ای پرداخت کند، وجود ندارد در واقع هیچ نهادی از هنر تصویرگری حمایت نمی‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: هیچ کدام از این همه تصویرگری که در داخل کشور صورت گرفته حتی روی خط‌کش‌ها و مدادها استفاده نشده است. متاسفانه جامعه ما آدم‌های راحت طلبی هستند و سرمایه خود را به چین می‌برند و با برچسب آنها کالاها را وارد کشور می‌کنند در حالی که چینی‌ها و کره ای‌ها هیچ وقت چنین کاری را انجام نمی‌دهند.

گلدوزیان همچنین گفت: وقتی خودمان این همه تولیدکننده داخلی داریم چرا کودکان ما باید از کالاهای چینی استقبال کنند و در اولویت خرید آنها محصولات چینی قرار داشته باشد. چرا شخصیت‌های مورد علاقه کودکان نباید توسط یک ایرانی خلق شده باشد. ما احتیاج به یک متولی داریم تا فضایی ایجاد شود تا از تصویرگران ایرانی برای تولیداتمان استفاده کنیم.

اولین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی ایرانی- اسلامی به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری تهران، شهریور ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.