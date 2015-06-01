به گزارش خبرگزاری مهر، این توافقنامه در راستای تحقق سیاست های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و دستیابی به سهم پیش بینی شده ایران در بازار جهانی نانو ،با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین به منظور ارتقاء و رسوخ فناوری های پیشرفته به ویژه فناوری نانو در صنایع کشور و توسعه شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته این توافقنامه منعقد شد.

تشکیل کارگروه مشترک فیمابین ستاد نانو و معاونت متشکل از کارشناسان و نمایندگان منتخب هر دو بخش جهت شناسایی نیازها و چالشهای فناوری نانو در کشور، تدوین ایین نامه های عملیاتی در برنامه های مشترک ستاد نانو و معاونت، شناسایی و انجام پژوهش های لازم و مرتبط با هدف رسوخ فناوری های پیشرفته نانو در صنایع، هدایت دستاوردهای پژوهشی حوزه فناوری نانو به منظور برطرف کردن نیازها و مشکلات صنایع کشور، حمایت از ساخت پایلوت های تولید نیمه صنعتی برای اثبات فناوری و توسعه کاربرد در حوزه نانو، انجام پژوهشهای مرتبط با توسعه بازار با هدف ایجاد زیر ساخت لازم برای جذب فناوری در صنایع، حمایت از طرحهای اولویت دار در حوزه فناوری نانو به منظور سرمایه گذاری ارزش اور اقتصادی با استفاده از امکانات و زیر ساخت ها از جمله برنامه های مشترک در این توافقنامه به شمار می روند.

به گزارش مهر، این توافقنامه با حضور دکتر علی اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت و دکتر سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد.