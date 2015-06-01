به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل کشفی، صبح امروز در جلسه بررسی مشكلات مردم یزد با حضور نماینده مردم یزد و اشكذر در مجلس و جمعی از مسئولان شهرستان یزد اظهار داشت: در سال های گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه روکش آسفالت در سطح معابر اصلی و بافت قدیم کوچه بیوک صورت گرفته اما در برخی کوچه ها که مشکل عقب نشینی دارند، امکان اجرا وجود نداشت که در سال جاری با مصوبه شورای شهر و پیگیری مسئولان محله امکان پذیر است.

وی ادامه داد: امیدواریم مردم محله و ریش سفیدان کمک کنند تا گذر ۱۸ متری کوچه بیوک تعیین تکلیف شود و آمادگی داریم نسبت به خرید کارشناسی زمین های در طول مسیر اقدام کنیم.

شهردار منطقه یک یزد افزود: این گذر برای ۲۰ سال پیش است که در این مدت هفت هزار و ۵۰۰ متر آزادسازی صورت گرفته که حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر آن در طول پنج سال اخیر انجام شده است.

کشفی، متراژ کل این گذر را، ۱۷ هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: اگر مردم کمک کنند و این گذر اجرا شود زمین های اطراف آن نیز ارزش افزوده زیادی خواهد داشت و راه برای مردم باز می شود و هر سال از جمله امسال یک میلیارد تومان از طرف شورای اسلامی شهر مصوب شده که در این طرح هزینه شود که اگر مردم همکاری نکنند این بودجه نیز جذب نخواهد شد.

برای احداث پاركینگ درون محله ای كد اعتباری داریم

وی ادامه داد: برای پارکینگ درون محله ای کد اعتباری داریم و اگر منزلی معرفی شود نسبت به احداث پارکینگ اقدام خواهد شد و برای کوچه شهید بکایی محله پشت باغ زمینی به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان برای پارکینگ تملک شد و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نیز بودجه این قسمت باقی مانده و اگر زمینی توسط مردم معرفی شود، نسبت به خرید آن و احداث پارکینگ درون محله ای اقدام خواهد شد.

شهردار منطقه یک یزد گفت: در زمینه احداث پل هوایی نیز در بلوار های سطح شهر ۳۵ پل مصوب شده که پل بلوار ۲۲ بهمن در اولویت ۲۳ است و نسبت به احداث پل هوایی مکانیزه اقدام خواهد شد.

پیگیری احداث كتابخانه و پل هوایی در قدیمی ترین محله یزد

عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این نشست اظهار داشت: با درخواست مردم کوچه بیوک برای احداث کتابخانه باید مردم به نهاد کتابخانه ها مراجعه کنند و برای سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به نهاد کتابخانه ها پرداخت خواهد شد.

سید محمدرضا مدرسی اظهار داشت: در زمینه احداث پل هوایی نیز کلیان آن به تصویب رسیده و با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.

نماینده ورزش و جوانان استان یزد نیز در این نشست گفت: محله کوچه بیوک یکی از محلاتی است که هیچ گونه امکانات ورزشی در آن وجود ندارد و با توجه به تعداد زیادی از پروژه های ناتمام ورشی در استان، امکان ساخت پروژه جدید نیست اما اگر زمینی با سند به ورزش و جوانان داده شود نسبت به ساخت سالن در بودجه سال ۹۵ اقدام خواهد شد.

هدایت شرف الدینی تصریح کرد: با توجه به وقفی بودن زمینی که در حال حاضر مورد استفاده ورزشی جوانان این محله است، امکان هیچ گونه سرمایه گذاری دولتی در آن وجود ندارد.