به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسنوند با اشاره به اجرای طرح امنیت محله‌محور و پاکسازی محلات مرکزی پایتخت در راستای اجرای این طرح، گفت: هفت سارق حرفه‌ای در عملیات شب گذشته ماموران در یکی از پاتوق‌ها شناسایی و دستگیری شدند.

وی با تشریح جزئیات عملیات بامدادی ماموران پلیس، افزود: چندی پیش با ثبت چندین مورد گزارش و شکایت مردمی مبنی بر فعالیت سارقان حرفه‌ای و تجمع آنها در خانه‌ای مجردی حوالی خیابان ولیعصر، انهدام این خانه از وجود سارقان و خرده‌فروشان مواد مخدر در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱۲ قرار گرفت.

رئیس کلانتری ۱۱۲ ابوسعید با اعلام اینکه در بررسی‌های اولیه ماموران مشخص شد خانه مجردی خیابان ولیعصر، محل رفت و آمد خرده‌فروشان مواد مخدر و سارقان و کیف‌قاپان است، از این رو تیم ویژه‌ای از ماموران تخصصی کلانتری، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند.

حسنوند افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی، ساعت هشت صبح امروز ماموران کلانتری به اتفاق نماینده دادستان به محل خانه مجردی مراجعه کرده و توانستند با محاصره این پاتوق، تعداد هفت متهم سابقه‌دار را شناسایی و زمین‌گیر کنند.

وی با اعلام اینکه متهمان به محض مشاهده ماموران، قصد داشتند از طریق پنجره‌ها فرار کنند، افزود: همه متهمان حاضر در خانه مجردی با سرعت عمل ماموران دستگیر شدند. با انتقال متهمان دستگیر شده به کلانتری و در بازرسی‌های تخصصی از مخفیگاه متهمان، حدود یک کیلوگرم هروئین، ۴۶ گرم تریاک، ۵۳ گرم و ۷۰ سانت حشیش کشف و ضبط شد.

رئیس کلانتری ۱۱۲ ابوسعید گفت: با تشکیل پرونده و انتقال متهمان به کلانتری، متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی، در اختیار دادسرا قرار گرفتند.