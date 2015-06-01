ثبت اسناد خوزستان پاسخگوی حجم میلیونی مراجعان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشارنیا پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید اداره کل اسناد و املاک خوزستان اظهار کرد: یک وجب زمین بی ارزش در استان خوزستان نداریم و تمامی اراضی یا مرتع هستند یا نفتخیز و آبی و این ارزش بالای این خاک را نشان می دهد.

افشارنیا ادامه داد: اراضی دولتی که از وسعت بالایی هم برخوردارند مورد طمع افراد سودجو است، بعضا با جعل اسناد موفق می شوند به اهداف شوم خود برسند.

وی با اشاره به نقش اداره ثبت در جلوگیری از جعل و سوداگری در تملک اراضی تاکید کرد: در این رابطه اداره ثبت می توانند نقش خوبی را ایفا کند

که در این مدت مدیرکل سابق توانستند از عهده این وظیفه مهم برآیند و به صورت بنیادین این اداره را متحول و دست سوداگران را از جعل اسناد و تملک اراضی کوتاه کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان خدمات مدیر کل سابق اداره ثبت را ارزشمند دانست و گفت: این خدمات ارزشمند مدیرکل سابق از طرح بسیاری از دعاوی قضائی جلوگیری کرد و ما علاقمند بودیم که خدمت رسانی وی در خوزستان مستدام باشد ولی با صلاح دید مقامات کشوری برای خدمت در استان دیگری منصوب شدند.

افشارنیا بیان کرد: دعاوی ثبتی این اداره از مرز میلیون هم می گذرد و کمتر سازمانی در کشور وجود داشته که به این حجم از مراجعان خدمات ارائه دهد.

وی با اشاره به برخی خدمات اداره ثبت استان و املاک عنوان کرد: ثبت معاملات، قراردادها، ازدواج، طلاق و شرکت ها در حوزه ماموریت های این اداره قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: طبق آمار ازدواج و طلاق، از ۷۱۲ هزار ازدواج در کشور، ۴۶ هزار فقره در خوزستان ثبت شده که ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. خوزستان رتبه سوم را در میزان ازدواج ها دارد.

افشارنیا با اشاره به آمار طلاق در خوزستان ادامه داد: همچنین هشت هزار فقره طلاق ثبت شده که سه درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: بارزترین علل طلاق مسائلی چون دخالت خانواده در اختیار شریک زندگی، اعتیاد و ترک زندگی از ناحیه یکی از زوجین و فقر مالی معرفی شده است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در پایان گفت: اداره کل ثبت واسناد خوزستان در زمینه کاداستر شهری رتبه ششم و در کاداستر روستایی رتبه یازدهم را کسب کرده است که امیدواریم از لحاظ رتبه بندی ارتقا پیدا کند.