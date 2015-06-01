به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا صادق‌زاده ظهر امروز روز در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه قران و عترت در روزهایی از ماه مبارک رمضان در اصفهان خبر داد و اظهار داشت: گفت: این نمایشگاه که هر ساله با پشتیبانی آیت الله مظاهری زعیم حوزه علمیه اصفهان و با قرائت پیام ایشان آغاز می شود برند فرهنگی شهر تاریخی اصفهان است.

وی با بیان اینکه از شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و غرفه‌ها به رایگان در اختیار موسسات قرار می گیرد، افزود: این موضوع را می توان از مهم‌ترین وجوه تمایز نمایشگاه اصفهان با نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت تهران برشمرد.

مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه های استان اصفهان برگزاری این نمایشگاه را بزرگترین رویداد قرآنی استان اصفهان برشمرد و بیان داشت: رونمایی از از نرم افزارها، آثار جدید قرآنی و غرفه ای با نام روی خط خبر قرآنی از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است که در غرفه ذکر شده اخبار منتشر شده در ارتباط با این نمایشگاه توسط رسانه‌های استان منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در ۴ سال گذشته در سطح تخصصی و عام بی‌نظیر بوده است، ابراز داشت: برگزاری همایش‌های مختلف با موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی و جریان های تکفیری و غیره از برنامه‌های جانبی نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان است.

به گزارش مهر، نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان از تاریخ ۷ الی ۱۳ تیر ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی پل تاریخی شهرستان برگزار می شود.