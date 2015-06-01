به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «شفق نیوز»، یک عامل انتحاری به وسیله تانک به انبار نگهداری تسلیحات ارتش عراق در منطقه «الثرثار» در شهر سامراء واقع در استان صلاح الدین حمله کرد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله ۴۵ نظامی کشته و ۳۳ نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

رسانه های عراقی اعلام کردند که تاکنون هویت قربانیان و اینکه از نظامیان ارتش و یا نیروهای مردمی بوده اند، مشخص نشده است.

گفتنی است، ارتش عراق هم اکنون ضمن ادامه عملیات پاکسازی شهر الرمادی در استان الانبار، به عملیات آزادسازی استان صلاح الدین نیز ادامه می دهد.