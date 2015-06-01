به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل پلیس راهور با اشاره به محدودیت های ترافیکی به مناسبت برگزاری مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور برای برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل آماده هستند.

رییس پلیس راهور تهران افزود: به منظور برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل و همچون سال های گذشته، محدودیت های ترافیکی ویژه وسائل نقلیه اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۳۰ جلسه هماهنگی برای برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ارتحال امام راحل ادامه داد: خوشبختانه بیش از ۳۰ جلسه هماهنگی بین نهادها و دستگاه های مسئول برای انجام هماهنگی های بیشتر طی مدت گذشته برگزار شده است.

سردار حسینی اضافه کرد: محدودیت های ترافیکی ویژه برگزاری مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه آغاز خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل بیش از یک میلیون زائر حضور خواهد داشت که در این میان ۲۰ هزار اتوبوس وظیفه حمل و نقل زائران را بر عهده دارند که به این منظور پارکینگ های ۱۰ گانه برای قرار گرفتن اتوبوس ها در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: از همه زائران حرم مطهر حضرت امام انتظار می روند که نهایت همکاری را با مأموران پلیس راهور برای برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل داشته باشند.

سردار حسینی گفت: خودروهایی که در محل های غیرمجاز پارک شوند توسط پلیس جابه جا می شوند و شهروندان می توانند برای اطلاع از کم و کیف انتقال خودروهای خود با شماره ۶۶۹۲۶۶۶۶ و ۶۶۹۳۵۵۷۷ و شماره تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.