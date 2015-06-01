به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با حضور در جمع خبرنگاران گزارشی از عملکرد کمیته عمران در ارتباط با کمیسیون ماده ۳۸، کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی ارائه کرد.

شاکری در ابتدای این گزارش به ارائه نموداری در ارتباط با روند پیشرفت پروژه های عمرانی به نسبت برنامه مصوب در کشور پرداخت و گفت: پروژه یعنی سرمایه‌گذاری و این سرمایه گذاری می تواند در زمینه های مرتبط با اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد. این سرمایه گذاری از جیب مردم وبرای مردم انجام می شود.

شاکری با اشاره به آماری از وضعیت پروژه‌های سرمایه‌ای کشور از سال ۸۲ تا ۹۱ بیان داشت: ۱۰ درصد از پروژه‌ها به طور متوسط از برنامه جلو بوده‌اند و این در حالی است که ۳۰ درصد از پروژه‌ها مطابق برنامه و ۶۰ درصد از پروژه‌ها عقب‌تر از برنامه‌های پیش‌بینی شده در کشور هستند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های عمرانی در سال‌های مختلف (۸۲ تا ۹۱)، بیان داشت: در سال‌ ۸۲ زمانی که برای اجرای پروژه‌ها به طول انجامیده ۸ سال بوده و در سال ۹۱ این زمان به حدود ۱۲ سال رسیده است. این در حالی است که در سال ۸۲ زمان پیش بینی برای اتمام پروژه ها ۴ سال بوده که در عمل به طور میانگین ۱۱.۵ سال به درازا کشیده شده و در سال ۹۱ پیش بینی اتمام پروژه ۳.۵ سال بوده و لی در عمل ۱۴.۵ سال طول می کشیده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: باید برنامه‌ای پیش‌بینی شود که ساخت‌و‌سازها طبق برنامه‌ریزی انجام گیرد و پروژه‌ها طبق زمان‌بندی مدنظر به پایان برسد که برای رسیدن به این امر مهم نیازبه برنامه دقیق و مدون داریم.

شاکری افزود: بر اساس ‌آمار ثابت شده در جهان چنانچه یک درصد در ساخت‌ و ساز پیشرفت داشته باشیم به همان اندازه در توسعه کشور مؤثر خواهیم بود. این یعنی رابطه مستقیم ساخت و ساز های عمرانی با رفاه، اشتغال و تورم.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تأخیر پروژه‌ها و مشکلاتی که برای جامعه به وجود می‌آورد، گفت: تأخیر در پروژه‌ها باعث افزایش نرخ بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی و در نهایت افزایش تورم در کشور می‌شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران به زمان دولت سازندگی اشاره کرد و گفت: در دوران سازندگی پروژه‌های سنگین و زیادی شروع شد که همین امر سبب ایجاد تورم ۵۰ درصدی شد چرا که دولت باید نقدینگی فراوان به پروژه ها تزریق می کرد و این امر باعث تورم می شد.

وی اضافه کرد: باید تدبیری اندیشیده شود تا پروژه‌ها بدون وقفه طبق برنامه‌ریزی انجام گیرد که البته ما در شهرداری و در کلان آن در کشور با این مشکل روبه‌رو هستیم.

شاکری گفت: در شهرداری نیز ما با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی و افزایش تورم دست به گریبان هستیم و به همین منظور است که ما در شورای اسلامی شهر تهران نظارت بر اجرای پروژه ها را بر عهده داریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به علل تأخیر اجرای پروژه‌های عمرانی ملی بیان داشت: در ۱۵ سال گذشته اگر بخواهیم علل تاخیر در پروژه ها را دسته بندی کنیم کمترین سهم به پیمانکاران اختصاص می یابد. در این زمینه ۵.۵ درصد پیمانکاران، ۱۳.۵ درصد دستگاه‌های اجرایی، ۵۰ درصد نارسایی اعتبار و ۳۰ درصد سایر علل مقصر شناخته شده‌اند.

شاکری همچنین به بودجه شهرداری تهران اشاره کرد و گفت:می توان گفت پروژه ها و ساخت و ساز در شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار است که می تواند بر عوامل رفاه اقتصادی نیز تثایر گذار باشد. بر این اساس ۷۰ درصد از بودجه شهرداری در حوزه ساخت‌وساز و ۳۰ درصد در حوزه جاری و نگهداشت هزینه می‌شود به طوری که در دولت این رقم بالعکس است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مرتبط و اقدامات صورت گرفته در شورای شهر گفت: بیان تذکرات و تقدیر در صحن شورا، بازدید از مناطق، بازدید از پروژه‌ها بخشی از فعالیتی است که در این مدت انجام گرفته است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران به ارائه طرح‌هایی از سوی کمیته عمران شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: ارائه طرح نظام پذیرش پروژه‌های جدید و همچنین ایجاد معاونت جدید در شهرداری تهران تحت عنوان معاونت منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین ایجاد دیوان محاسبات شهری بخشی از اقدامات صورت گرفته از سوی کمیته عمران شورای شهر تهران بوده است.

استاد دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: شورا با دخالت دیوان محاسبات در بودجه شهرداری مخالف است و به همین منظور به کمیسیون نظارت و حقوقی و همچنین کمیسیون بودجه شورای شهر تهران فرصت سه ماهه‌ای را داده‌ایم که پیش‌نویس طرح دیوان محاسبات شهری را تهیه و تا پایان شهریور ماه به صحن شورا ارائه کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به برخی از فعالیت‌های کمیته عمرانی شورای شهر تهران بیان داشت: نظام فنی و اجرایی در تمامی فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران، بررسی وضعیت گودهای پرخطر، بررسی پروژه‌های عمرانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، بررسی پروژه‌های عمرانی حوزه مناطق شهرداری تهران و بازدید از مناطق، بررسی سازوکار مناسب جهت بررسی و تصویب مطالعات توجیهی پروژه‌های عمرانی، بررسی سازوکار استقرار نظام پذیرش پروژه‌های جدید شهرداری تهران و بررسی سامانه‌های بودجه شامل سامانه فاینانس و ارتباط آن با سامانه کنترل و همچنین سازمان تدوین بودجه و نیز ارائه نظام مدیریت بحران در مترو بخشی از فعالیت‌های کمیته عمران محسوب می‌شود.

شاکری با اشاره به ساز و کار نظام فنی و اجرایی تصریح کرد: بر اساس این نظام تمامی اقدامات ساخت و ساز در شهرداری باید مطابق با آیین نامه های استاندارد باشند به عنوان نمونه در نظام فنی اجرایی آمده است که آب باران باید از طریق پیاده روها جذب شود حال آنکه امروزه پیاده را هها آسفالت می شوند و شاهد هستیم در جنوب شهر سیلاب راه می افتد. این سیلاب از طریق کانال های بتنی نیز به خارج شهر منتقل می شود در حالی که نظام فنی و اجرایی می گوید این آب باید بازچرخانی شود و به چرخه مصرف باز گردد.

شاکری با اشاره به وضعیت گودهای پرخطر گفت: در این زمینه نیز جلسات منظمی برای بررسی گودها برگزار شد که آخرین گود ایجاد شده در شهر تهران مربوط است به تقاطع جمهوری و لاله‌زار، تمام گودهای تهران شناسایی شده و این مسئله مورد توجه شهرداری و شورا است.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به آیین‌نامه شورای شهر تهران و دستورالعمل وزارت کشور در خصوص گودها گفت: در تمامی ساخت‌وسازها می‌بایستی این دستورالعمل و آیین‌نامه مورد توجه قرار گیرد.

شاکری همچنین افزود: تبصره ۱۴ ماده ۵ بودجه شهرداری در سال ۹۴ به شهرداری این اجازه را داده است که در گود های پر خطر به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت گودبرداری پروژه ایران زمین اضافه کرد: این پروژه مقاوم‌سازی شده است ولی تکلیفش هنوز مشخص نیست.

استاد دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از بودجه امسال شهرداری تهران به پروژه‌های معاونت فنی عمرانی و شهری مناطق اختصاص داده شده است، گفت: ۱۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری به این کار تخصیص یافته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به برخی از پروژه‌های شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: برخی از این پروژه‌ها در سال جاری و برخی دیگر در سال ۹۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: ادامه پروژه حکیم و اتصال آن به تونل شهدای غزه در شهریور ۹۴، پروژه‌ امام علی و اتصال آن به صیاد ‌شیرازی تا شهریور ۹۵، پروژه دولت‌آباد (شهید رستگاری مقدم) و اتصال آن به بزرگراه امام رضا، تقاطع امام علی و جانبازان تا سال ۹۴، تعریض و مقاوم‌سازی پل ستارخان تا خرداد ۹۴، پروژه دسترسی شهر آفتاب تا اسفند ۹۴، پروژه احداث کانال سرخه حصار و همچنین مقاوم‌سازی ۸ پل توسط معاونت فنی و عمرانی در سال ۹۴ از جمله پروژه‌هایی هستند که در دستور کار شهرداری قرار گرفته‌اند.

شاکری همچنین به ساماندهی فرودگاه مهر‌آباد و تعاملات صورت گرفته با سازمان هواپیمایی ایران اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است با افزایش ظرفیت فرودگاه امام (ره) و احداث ترمینال دوم در این فرودگاه، میزان پروازها در فرودگاه مهرآباد کاهش یافته و تا ۱۰ میلیون تقلیل پیدا کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: بر طبق تعاملات صورت گرفته با مسئولان سازمان هواپیمایی ایران هر گونه پرواز از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح در فرودگاه مهرآباد متوقف شده است جز پرواز های اضطراری و پروازهایی که با تاخیر همراه است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلی که در سالهای گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم درگیری بین سازمان‌های برق، آب، فاضلاب و شهرداری در خصوص حفاری‌ها در شهر تهران بوده که با برگزاری جلسات متعدد این موانع و مشکلات نیز تا حدودی برطرف شده است که امیدواریم در آینده و با تصویب لایحه موردنظر شاهد دوباره‌کاری‌های بیش از حد در شهر تهران نباشیم.

شاکری همچنین به گزارش کمیسیون حل اختلاف پروژه‌های شهرداری تهران (کمیسیون ماده ۳۸) مصوبه سال ۱۳۵۵ اشاره کرد و گفت: از سال ۸۷ تا سال ۹۲ دو نفر در این کمیسیون حضور داشتند که از سال ۹۰ تاکنون تعداد افراد حاضر در این کمیسیون به ۴ نفر افزایش یافته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به فعالیت این کمیسیون، گفت: بررسی پرونده‌ها، معاونت‌ها و مناطق، برگزاری جلسات منظم برای پایش اولیه پرونده‌ها و آماده‌سازی آن و همچنین تشکیل کمیته کارشناسی جهت بررسی پرونده‌ها بخشی از فعالیت این کمیسیون است.

استاد دانشگاه امیرکبیر گفت: در سال ۹۳، ۳۹ جلسه کمیسیون حل اختلاف پروژه‌های شهرداری تهران برگزار شد که به ۴۵ پرونده رسیدگی شد و در سال ۹۴ تا به امروز ۱۰ جلسه برگزار شده است و به ۱۵ پرونده هم رسیدگی شده است.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل پرونده‌ها به تفکیک سال گفت: ۲۰ پرونده در سال ۹۰، ۵۰ پرونده در سال ۹۱، ۶۶ پرونده در سال ۹۲ و ۷۰ پرونده در سال ۹۳ بررسی شده است.

شاکری بیان داشت: بنده پیشنهاد دادم که به جای درگیری و اختلاف و توقف پروژه‌ها، مالکان مشکلات خود را به کمیسیون ماده ۳۸ ارجاع دهند و مشکلات خود را مطرح و در نهایت حل و فصل کنند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: طبق آمار سالیانه هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود که این کمیسیون دو رای برای هر پروژه‌ صادر خواهد کرد که آن دو رأی عبارتند از قلع و قمع و یا جریمه.

وي ادامه داد: در کميسيون ماده ۱۰۰ در سال ۹۳ به وضعيت ۱۲۶۲ پرونده رسيدگي شد و در سال ۹۴ نيز تاکنون در رابطه با ۱۴۹ پرونده رسيدگي صورت گرفته است.

وي افزود: بيشتر تلاش شده با جريمه جلوي تخلفات گرفته شود و کار به قلع و قمع پروژه ها کشيده نشود.

وی بیان داشت: نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که بین پروژه‌های شهری یک فاصله‌ای ایجاد شده و این فاصله بین مجری و منطقه است و می‌بایستی این نکته و مورد برطرف شود.

شاکری در ادامه جلسه پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

استاد دانشگاه امیر کبیر در پاسخ به سوالی که اشاره به تذکر وی به معاونت فنی و عمرانی داشت گفت: معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران باید چابک‌تر از گذشته فعالیت خود را انجام بدهند و مسیر رو به رشد خود را برگزیند.

شاکری همچنین به سوالی مبنی بر درآمد شهرداری از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ پاسخ داد و گفت: شهرداری تهران در این زمینه بنایی برای کسب درآمد ندارد ضمن اینکه جریمه‌ها در این بخش متناسب نیست.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران افزود: ۵۰ درصد بودجه شهرداری پایدار و ۵۰ درصد آن ناپایدار است و برنامه‌ریزی برای درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص درآمدهای ناپایدار شهرداری وجود ندارد.

رییس کمیته عمران شورا در پاسخ به سوالی دیگر که به پرونده ساختمان علاالدین اشاره داشت گفت: دیوان عدالت رأی به قلع و قمع این پروژه داده که مجدداً مالک این پروژه این پرونده را به دیوان ارجاع داده است و به زودی حکم دیوان برای این پروژه صادر خواهد شد که امیدواریم به نفع شهروندان صادر شود.

وی دلایل قلع و قمع علاءالدین را عدم استحکام ساختمان دانست و گفت: متأسفانه این ساختمان مجوزهای ایمنی را از سازمان آتش‌نشانی نگرفته است و پایان کار هم ندارد ضمن اینکه در این پروژه نیز حق کسبه رعایت نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر توافقی هم از سوی شهرداری منطقه با مالک علاءالدین صورت گرفته است غیرقانونی و غیرقابل قبول است، گفت: ما امیدواریم قاضی این پرونده رأی به قلع و قمع این پروژه بدهد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران همچنین به آخرین وضعیت مجتمع فردوسی اشاره کرد و گفت: این پروژه اشکالات فنی و مهندسی داشته است و دو هفته پیش این اشکالات به کمیسیون شهرسازی ابلاغ شده است.

شاکری همچنین افزود: مشکلی که در این حوزه با آن مواجه هستیم نبود گزینه ای برای تخریب است که از سازمان نظام مهندسی می خواهیم پیمانکاران تخریب به کار گیرد.

شاکری در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با ادامه بزرگراه صیاد تا آزادگان گفت: این پروژه اکثراً به صورت تونل زیرزمینی خواهد بود که ما پیشنهاد داده‌ایم که صفر تا صد این پروژه به صورت BOT به بخش خصوصی داده شود.

اقبال شاکری همچنین با اشاره به اینکه یکی از ایرادات ما استفاده از قراردادهای ناهمگون است، بیان داشت: راه‌حل این معضل، ملزم شدن به قراردادها و شرایط پیمان است و شهرداری می‌بایستی تصدی‌گری‌های خود را کاهش و به بخش خصوصی واگذار کند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر و با اشاره به آخرین وضعیت تونل امیرکبیر بیان داشت: با تغییر اهداف در این پروژه روبه‌رو شدیم که این موضوع سبب شد در این حوزه دچار آسیب شویم و می‌بایستی از این پروژه حداکثر استفاده را انجام بدهیم.

شاکری با اشاره به اینکه هدف از اجرای تونل امیرکبیر تخلیه بار ترافیکی از بازار تهران بوده است گفت: ادامه این پروژه در دست بررسی قرار دارد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران سپس به طرح جدید شهرداری تهران و احداث پارکینگ‌های تعهدی در محلات اشاره کرد و گفت: این پارکینگ‌ها با همکاری معاونت شهرسازی و شرکت نوسازی برای حل معضل پارکینگ ساخته خواهد شد. که بر اساس این طرح پارکینگ ها به مانند واحد های مسکونی به فروش خواهند رسید و از این طریق می توان به حل معضل پاریکنگ هایی که شهروندان تعهد آن را داده اند اما امکان ساختش را ندارند خوشبین بود.

شاکری سپس به تهیه پیش‌نویس طرح جایگزینی زوج و فرد اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس این طرح تهیه شده است و امیدواریم تا پایان خرداد به تصویب برسد به طوری که در این طرح جریمه آلایندگی خودروها جایگزین جریمه پلاک خودروها بر اساس زوج یا فرد بودن می‌شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران همچنین به ساماندهی برج آزادی اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه تعهد داده شده که مشکلات به وجود آمده در این برج به پایان برسد و طبقات همکف و زیرزمین آب‌بندی شود ضمن اینکه ساماندهی محیطی میدان آزادی نیز مدنظر قرار دارد.

شاکری با اشاره به انتقال ترمینال غرب از میدان آزادی گفت: یکی از مواردی که در دستور کار قرار دارد جابجایی این ترمینال است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به ورود شهرداری تهران به اتمام پروژه مصلی اشاره کرد و گفت: در این زمینه مشغول مذاکره و برنامه‌ریزی هستیم که سه اقدام مهم در اولویت قرار دارد. مقاوم‌سازی و تکمیل سازه‌های موجود، احداث سازه‌هایی که تا به امروز ساخته نشده و نیز ساماندهی اراضی اطراف مصلی از جمله مواردی است که باید در این پروژه انجام شود.

اقبال شاکری همچنین به بکار گیری فضاهای زیر سطحی اشاره کرد و گفت: چند میدان اصلی تهران برای انتقال فعالیت های رو سطحی به فضاهای زیر سطحی انتخاب شده اند که میدان هفت تیر، صادقیه، ولیعصر و ونک از این جمله اند.

وی افزود: آرام سازی فضای روی سطح در ارتباط با آرام سازی فضای زیر سطحی است که متاسفانه در حال حاضر ما از فضای زیر سطحی بی بهره ایم و تنها می توانیم به وجود مترو اشاره کنیم.

شاکری در این جلسه همچنین با اشاره به موضوع اخذ عوارض ناشی از تردد خودروها از تونل ها و بزرگراه ها گفت: هم اکنون این طرح مطرح شده و موافقت ضمنی نیز با آن به عمل آمده است بدین صورت که براي تردد خودروها از تونل ها و بزرگراه ها عوارضی در نظر گرفته شود.