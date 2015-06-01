به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرداختن به مباحث فرهنگی همواره از دغدغه های شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان بوده است و بر این اساس از بیش از ۱۰ سال پیش در زمینه مباحث فرهنگی نمایشگاه های مختلفی برگزار کرده که نمایشگاه قرآن و عترت از مهم ترین این موارد است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ موسسه قرآنی برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردند، افزود: با توجه به استقبال خوب از این نمایشگاه با مشکل کمبود فضا مواجه هستیم و باید تمهیدی برای این مشکل اندیشیده شود.

اختصاص نخستین نمایشگاه در فضای نمایشگاهی جدید اصفهان به قرآن و عترت

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با ابراز امیدواری از اینکه این مشکل با افتتاح پروژه بزرگ نمایشگاه های بین المللی و دائمی استان برطرف شود، ابراز داشت: تا دو سال آینده فضای نمایشگاهی استان آماده بهره برداری شده و اولین نمایشگاه برگزار شده در فضای جدید نمایشگاه قرآن و عترت است.

وی خاطرنشان کرد: در طول سالیان گذشته مردم اصفهان استقبال بسیار خوبی از این نمایشگاه با توجه به تبلیغات رسانه ای و شهری مناسب در سال جاری روند رو به رشدی را از دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان پیش بینی می کنیم.

محققیان با بیان اینکه در نمایشگاه تهران به ازای هر متر بیش از ۸۰ هزار تومان از غرفه داران هزینه دریافت می شود، بیان داشت: غرفه های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به رایگان در اختیار موسسات قرآنی قرار گرفته و تمام هزینه تبلیغات، سمینارها و همایش‌ های جانبی نیز با نمایشگاه است.