ثبت منابع و اراضی در استان استراتژیک خوزستان اهمیت خاصی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید اداره کل ثبت واسناد خوزستان بیان کرد: اراضی استان خوزستان زر خیز واسناد آن از ارزشهای بالایی برخورداراست به طوری که که حجم اسناد و فعالیت اداره کل ثبت استان بیش از دیگر نقاط کشور است.

اقبال با اشاره به عملکرد خود در طی سنوات تصدی این پست ادامه داد: خدا را شاکرم که در مدت زمان خدمت با همکاری دیگر نهادها، در سال ۹۳ حجم بالایی از پرونده ها را به ثبت رساندیم و در حال حاضر نیز تعداد بسیاری در دست بررسی است.

وی افزود: خوزستان به علت اعطای تسهیلات بانکی، وجود شرکت های صنعتی مهم، منابع نفتی و بسیاری دیگر از موارد یک استان استراتژیک به حساب می آید و ثبت این منابع، شرکت ها و اراضی از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیر کل سابق اداره ثبت اسناد ومدارک خوزستان عنوان کرد: با همکاری شورای دادگستری خوزستان در سال ۹۳ بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از منابع طبیعی را وارد برنامه کاداستر کردیم و برای انجام هرچه بهتر آن دقت و سرعت عمل را بالا بردیم.

اقبال با اشاره به الکترونیک شدن خدمات این اداره تاکید کرد: تمامی اسناد مالکیت به صورت الکترونیک صادر می شوند و در حال حاضر سهولت و سرعت انجام کار بیش از قبل توسعه پیدا کرده است.

وی افزود: در زمینه ثبت اراضی دولتی و متولیان امر، اداره اوقاف، منابع طبیعی و ارگانهایی که بهره بردار ساختمان ها بودند درصد بالایی از املاک آنها سندسازی شده است.

مدیرکل سابق اداره ثبت واسناد خوزستان گفت: تمامی دستورات در اسرع وقت انجام می شود و ثبت اسناد در دوره رنسانس و تطبیق علم و تجربه با هم به سر می برد و هر روز بهتر از دیروز عمل می کند.

اقبال تاکید کرد: در استان خوزستان در حال حاضر پیشرفت خوبی داشتیم و شعار تجربه بس است را دیگر نداریم و تجربه با علم، شعار اداره کل ثبت اسناد شده است.

وی افزود: در خصوص ساختمان ها تا پایان امسال و نهایت شش ماهه اول سال ۹۵ ساختمان استیجاری نخواهیم داشت و مهم تر از همه آنکه با هماهنگی های بین همکاران و روسای ادارات در استان همه برنامه های مدون یکساله محقق می شوند.

مدیر کل سابق ثبت اسناد واملاک خوزستان بیان کرد: شورای سیاست گذاری دراستان به صورت هفتگی تمامی برنامه های مدون سال جاری را دنبال می کردند و همین شد که در سال ۹۱ رتبه اول را از نظر ثبت اسناد واملاک به استان اختصاص دادیم.

اقبال عنوان کرد: بعد از چندین سال پیگیری، کانون سران دفاتر ودفتریاران تاسیس شد که این موفقیت ها تلاش یی وقفه تمام دوستان و کارکنان این نهاد خدمتگذار است.

وی افزود: در این خدمت و حضور سه ساله، مهربانی ها فراوانی را دیدیم. از استانی کویری به این سرزمین نور آمدم و به حکم تقدیر در این دیارمقدس خدمتم را شروع کردم. غربت من در وجود تمامی این جاذبه ها از خون شهدای ۸ سال دفاع مقدس گرفته تا مهمان نوازی مردم خوزستان رنگ باخت.