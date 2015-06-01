به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مظلومی ظهر دوشنبه در مجمع عادی سالانه هیات ورزشهای نابینایان و کمبینایان در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه دولت باید به فکر حل مشکل معلولان باشد، افزود: معلولیت مشکل شخص نیست بلکه مشکل جامعه است.
وی با اشاره به اینکه کار در حوزه ورزش نابینایان هیچ منفعت اقتصادی ندارد، ادامه داد: این کار خدمتی است که نیاز به عشق دارد و نیت کسانی که در این راهکار میکنند دستگیری و کمک است ولی ترحم نمیخواهیم.
رییس فدراسیون ورزش نابینایان و کمبینایان کشور با اشاره به وضعیت خاص این ورزشکاران، تصریح کرد: این افراد از مسئولان برای بهبود امکانات ورزشی انتظار دارند.
مظلومی بابیان اینکه درزمینه ورزش نابینایان با آموزشوپرورش استثنایی جلساتی برگزار شد، اظهار داشت: بهزیستی و تربیتبدنی در این زمینه آماده کمک هستند.
مظلومی با اشاره به اینکه ورزش نابینایان تکرشتهای نیست خاطرنشان کرد: فوتبال نابینایان باید حمایت شود و هزینههای برگزاری مسابقات دوچرخهسواری دونفره و دومیدانی بانوان در زنجان داده میشود.
وی با اشاره به ازسرگیری مسابقات قهرمان کشوری گلبال بیان کرد: از سال ۸۸ این مسابقات برگزار نمیشد ولی از سال ۹۳ دوباره این مسابقات برگزار میشود.
رییس فدراسیون ورزش نابینایان و کمبینایان کشور گفت: امسال نسبت به سال گذشته کمک بیشتری در ورزش نابینایان به استان زنجان میشود.
