به گزارش خرگزاری مهر، این همایش به منظور تبیین اندیشه‌های بلند رهبر کبیر انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی و با تاکید بر جهان عاری از خشونت، از ساعت ۱۸ فردا سه‌شنبه دوازدهم خرداد در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی به اهتمام ستاد خارجی مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) و سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی و جمعی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی، از جمله سخنرانان این مراسم خواهند بود.

بر اساس این گزارش، مهمانان خارجی ستاد ارتحال امام خمینی(س) که برای شرکت در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(س) به ایران آمده‌اند، امروز (دوشنبه) بعدازظهر از باغ موزه دفاع مقدس بازدید می کنند.

میهمانانی از نزدیک به ۲۰ کشور از جمله ارمنستان، افغانستان، پاکستان، نیوزیلند، کلمبیا، گرجستان، رومانی، کرواسی، سیرالئون، اوکراین، چین ، صربستان، عراق، کویت، تونس، لبنان و بنگلادش تا کنون برای شرکت در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(س) به ایران آمده اند.

بالغ بر ۴۰۷ میهمان خارجی در بیست و ششمین مراسم بزرگداشت امام خمینی(س) حضور خواهند داشت. این افراد از قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه و کشورهای مختلفی نظیر ارمنستان، پاکستان، هند، افغانستان، اردن، اندونزی، بحرین، بنگلادش، تایلند، ترکیه، چین، سریلانکا، سوریه، عربستان، قرقیزستان، کویت، لبنان، نخجوان، میانمار، آذربایجان، مالدیو، فیلیپین، نیوزلند، تونس، سنگال، مصر، ساحل عاج، کنیا، بورکینافاسو، سودان، ماداگاسکار، کنگو، غنا، سیرالئون، لیبریا، اوگاندا، مجارستان، کرواسی، بلغارستان، یونان، رومانی، اوکراین، نروژ، آلبانی، اتریش، گرجستان، سوئیس، روسیه، هلند، دانمارک، کلمبیا، کوبا، شیلی و آمریکا میهمان مراسم بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب خواهند بود.

بر اساس گزارش کمیته فرهنگی ستاد خارجی، برای این افراد در کنار شرکت در مراسم ویژه چهاردهم خرداد، برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بازدید از کاخ‌ها و موزه‌های تهران، بازدید از برج میلاد و موزه دفاع مقدس، حضور در حسینیه جماران، دیدار با رییس جمهور، شرکت در همایش وزارت خارجه با عنوان «امام و سیاست خارجی، مقابله با خشونت و افراطی‌گری» و دیدار با یادگار معزز امام راحل (س) اشاره کرد. علاوه بر این برای این میهمانان سفر به مشهد مقدس نیز پیش بینی شده است.