به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه و به مناسبت سالگرد قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۴۲، مسابقه دو امدادی با حضور ورزشکاران شهرستان های مختلف استان تهران برگزار و شرکت کنندگان به یاد شهدای ۱۵ خرداد بیش از ۲۵ کیلومتر را دویدند

در این مسابقه ورزشکاران شرکت کننده از شهرستان های پیشوا، ورامین، قرچک، پاکدشت، اسلامشهر و تهران مسیر پل باقرآباد تا آستان مقدس امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) را دودیدند.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر و ورزشکارانی که زودتر از سایر شرکت کنندگان از خط پایانی مسابقه عبور کردند، احکام قهرمانی به همراه جوائزی ارزنده ای اهدا شد.

در مراسم اهدای جوایز که در آستان امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) برگزار شد، حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه، عباس ملکوتی خواه فرماندار، مسئولان ورزش شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا و جمعی از ورزشکاران حضور داشتند.

این مسابقه با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ قیام ۱۵ خرداد و ترویج و توسعه ورزش همگانی از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان های پیشوا، ورامین و قرچک برگزار شد.

عباس ملکوتی خواه فرماندار پیشوا در آیین اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن قیام خونین ۱۵خرداد با همت اداره ورزش و جوانان شهرستان و با مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر، مسابقه دو امدادی از پل باقرآباد به عنوان مقتل قیام خونین ۱۵ خرداد تا صحن مطهر حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) برگزار شد.

گفتنی است مسابقات دو امدادی استان تهران به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا با همکاری ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای ورامین و قرچک و همچنین حمایت مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیشوا و با شرکت هفت تیم چهار نفره از شهرستان های پیشوا، ورامین، قرچک، پاکدشت، اسلامشهر و تهران از پل باقرآباد ورامین به عنوان مقتل قیام ۱۵ خرداد تا صحن مطهر امامزاده جعفر پیشوا به عنوان برگزار شد.