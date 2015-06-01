به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه، همراه با خانواده بزرگ ورزش کشور در حرم مطهر امام راحل(ره) حضور یافت و با تقدیم تاج گل به بارگاه نورانی آن امام، با آرمان های ایشان تجدید بیعت کردند.

در این مراسم که شکوه حضور خانواده ورزش مثال زدنی بود، وزیر ورزش و جوانان در سخنانی به ابعاد مختلف معنای تجدید بیعت پرداخت و خاطر نشان کرد: امروز اگر کسی داعیه تجدیدپیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، باید از حیطه گفتار بیرون آمده و درعرصه عمل حاضر شود.

گودرزی همچنین به منویات مقام معظم رهبری درخصوص همدلی و همزبانی اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی(ره) نیز در بیانات و تفکر خود توجه ویژه‌ای به این مقوله داشتند؛ به خصوص که جوانان را در مرتبه و رتبه خاصی از توجه قرار می‌دادند و امروز وظیفه ماست که جوانان را آن طور که وصایا و نصایح این امام بزرگوار به ما نشان می‌دهد در عمل پاس بداریم.

وزیر ورزش و جوانان توجه به امور جوانان را در دو بعد ملموس و غیرملموس خلاصه کرد و افزود: مسائل و مشکلات جوانان چه در بعد ملموس که شامل شغل و مسکن می‌شود و چه در ابعاد غیر ملموس که مسائل هویتی جوانان را در برمی گیرد حائز اهمیت است و ما اگر می خواهیم در خدمت به جوانان موفق باشیم راهی جز پیروی از گفته های بنیانگذار جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری نداریم.

گودرزی هفته جوان را بهانه‌ای برای بیشتر دیده شدن امور مربوط به جوانان دانست و تصریح کرد: اگر جوان باوری در همه سطوح نباشد و همه دستگاه‌ها پا به پای وزارت ورزش و جوانان در عرصه مسائل جوانان حرکت نکنند کاری پیش نخواهد رفت و ما باید به همراه کردن عقلا با جامعه جوانان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وزیر ورزش و جوانان به خاصیت مشکل گشایی جوانان درهمه عرصه‌ها اشاره کرد و گفت: همان طور که حضرت امام در دوران دفاع مقدس جوانان را با نفس آسمانی خود به عرصه جهان کشاند و نشان داد که با جوان باوری می توان حوزه‌های بسته را گشود، امروز نیز ما موظف هستیم که ضمن اعتماد به جوانان آن ها را با پشتوانه فکری و تجربه مناسب به میدان‌های مختلف دعوت کنیم تا انشاالله شاهد بیش از پیش موفقیت های اجتماعی باشیم.

محمود گودرزی اصل هویت بخشی و الگوسازی را مورد اشاره قرار داد و گفت: جامعه ورزش که جزء جامعه جوانان است، باید در هویت بخشی و الگوسازی معرفتی و معنوی نقش آفرینی کند و در این جا باید مسائل امام و منویات مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار داده تا انشاالله در همه حوزه‌ها شاهد آفرینش اثر از سوی جوانان باشیم.

وزیر ورزش و جوانان حضور معنوی جوانان در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب را نشانه روشنی از حرکت در مسیر موفقیت دانست و ابراز امیدواری کرد که مدیران و مسئولان بیش از پیش در مسیر رفع موانع وکاستی‌ها گام بردارند.