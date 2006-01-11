  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۳۴

تمامي هزينه هاي بازسازي عتبات عاليات عراق از محل كمكهاي مردمي تامين مي شود

تمامي هزينه هاي بازسازي عتبات عاليات عراق از محل كمكهاي مردمي تامين مي شود

بنا به اعلام سازمان اوقاف و امور خيريه ، تمامي هزينه هاي مورد نياز براي بازسازي و توسعه و تجهيز عتبات عاليات عراق از محل كمكهاي مردمي تامين مي شود و هيچ گونه كمكي از اعتبارات دولتي در اين زمينه نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه، مراحل اوليه كار بازسازي عتبات عاليات عراق از سال 82 به همت افراد خير و شيفتگان ائمه اطهار (ع) با مسئوليت ستاد بازسازي آغاز و تاكنون پروژه هاي متعددي به انجام رسيده است.

در ادامه اين روند و براي تحقق هرچه بهتر و سريعتر طرحهاي در دست اجرا و كمك به طرحهاي توسعه آتي سازمان اوقاف و امور خيريه، حدود 300 بقعه از بقاع متبركه ايران را براي جمع آوري كمكهاي نقدي و غير نقدي ساماندهي كرده است.

بر اين اساس، اقدامات اين سازمان در تهران و شهرستانها در خوص جذب نذورات و كمكهاي مردمي براي بازسازي عتبات عاليات در طول فعاليتهاي ستاد بازسازي عتبات عاليات قرار دارد و برخي تعابير مندرج در روزنامه ها كه شائبه نفي ستاد بازسازي را داشته است منظور نظر مصاحبه كنندگان نبوده است.

بر اساس اين گزارش ، سازمان اوقاف و امور خيريه با توجه به مسئوليت حفظ و نگهداري و وصول و ايصال عوايد موقوفات و به منظور استفاده بهينه از درآمد موقوفات منطبق هماهنگي هاي لازم را با مسئولان اوقاف عراق انجام داده است و اميد است با همت شيفتگان اهل بيت عصمت و طهارت و تلاش شبانه روزي دست اندركاران امر جمع آوري هداياي مردمي و بازسازي شاهد پيشرفت امور در همه زمينه ها و تكميل طرحهاي توسعه و بازسازي اين اماكن مقدسه در خور شان صاحبان بزرگوار آنها باشيم.

کد مطلب 276617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها