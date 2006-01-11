تمامي هزينه هاي بازسازي عتبات عاليات عراق از محل كمكهاي مردمي تامين مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه، مراحل اوليه كار بازسازي عتبات عاليات عراق از سال 82 به همت افراد خير و شيفتگان ائمه اطهار (ع) با مسئوليت ستاد بازسازي آغاز و تاكنون پروژه هاي متعددي به انجام رسيده است.

در ادامه اين روند و براي تحقق هرچه بهتر و سريعتر طرحهاي در دست اجرا و كمك به طرحهاي توسعه آتي سازمان اوقاف و امور خيريه، حدود 300 بقعه از بقاع متبركه ايران را براي جمع آوري كمكهاي نقدي و غير نقدي ساماندهي كرده است.

بر اين اساس، اقدامات اين سازمان در تهران و شهرستانها در خوص جذب نذورات و كمكهاي مردمي براي بازسازي عتبات عاليات در طول فعاليتهاي ستاد بازسازي عتبات عاليات قرار دارد و برخي تعابير مندرج در روزنامه ها كه شائبه نفي ستاد بازسازي را داشته است منظور نظر مصاحبه كنندگان نبوده است.

بر اساس اين گزارش ، سازمان اوقاف و امور خيريه با توجه به مسئوليت حفظ و نگهداري و وصول و ايصال عوايد موقوفات و به منظور استفاده بهينه از درآمد موقوفات منطبق هماهنگي هاي لازم را با مسئولان اوقاف عراق انجام داده است و اميد است با همت شيفتگان اهل بيت عصمت و طهارت و تلاش شبانه روزي دست اندركاران امر جمع آوري هداياي مردمي و بازسازي شاهد پيشرفت امور در همه زمينه ها و تكميل طرحهاي توسعه و بازسازي اين اماكن مقدسه در خور شان صاحبان بزرگوار آنها باشيم.