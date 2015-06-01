به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت مقام جوان با حضور مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از تدوین سند کارآفرینی جوانان خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید در صدد است که برای تعالی فرهنگی و اجتماعی جوانان اقدامات جدی انجام دهد.

رزم حسینی در خصوص اختصاص مکانی برای خانه جوان قول مساعد داد و افزود: جوانان نباید گوشه گیری کرده و مایوس باشند؛ بلکه باید با روحیه مطالبه گری وارد صحنه شوند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان باید مجاهد صحنه جهاد اقتصادی باشند، ادامه داد: اگر خواهان پیشرفت و توسعه کشور هستید باید کارآفرینان جوان مانند مجاهدان اقتصادی وارد عرصه شوند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به لزوم رعایت اعتدال در امور، تصریح کرد: هیچ کس با موسیقی مجاز و بدون مساله مشکلی ندارد.

وی با طرح این پرسش که «اگر شما استاندار بودید چه اقداماتی را انجام می دادید؟»، افزود: از شما جوانان می خواهم که به این پرسش پاسخ گویید و نظرات خود را با بنده در میان بگذارید.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تنها راه اداره استان با بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی است.

رتبه نخست کرمان در زمینه صادرات غیرنفتی

وی رتبه کرمان در زمینه صاردات غیرنفتی را اول دانست و ابراز داشت: با توجه به مساله کم آبی در کرمان طرح همیاران آب در کرمان تدوین و از سال گذشته اجرایی شد.

استاندار کرمان افزود: این طرح می تواند در رفع بحران کم آبی در استان کرمان تاثیرگذار باشد که البته این امر نیازمند عزمی همگانی است.

رزم حسینی با اشاره به صرف ۹۵ درصد آب استان در بخش کشاورزی ابراز داشت: کرمان رتبه نخست جذب اعتبارات آبیاری تحت فشار را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به مشکلات فرا روی سرمایه گذاری، افزود: بروکراسی، تحریم ها و شبکه بیمار بانکی از جمله این مشکلات است.

رزم حسینی به نقش پررنگ جوانان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: برای پیروزی انقلاب و پاسداشت نظام شهدای بسیاری جان خود را نثار کردند.

رزم حسینی از بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم خبر داد و گفت: تورم طی سال گذشته به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسید و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به دو درصد برسد.

وی با ابراز امیدواری در خصوص موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ای ادامه داد: دولت تدبیر و امید از طریق مذاکرات هسته ای تلاش می کند که ایران به حق خود دست یابد.