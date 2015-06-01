به گزارش خبرگزاری مهر، مواد اولیه تفلون و ظروف تولیدی و آماده آن مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قرار گرفت.

این تصمیم به درخواست سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با در نظر گرفتن استفاده گسترده مردم از ظروف تفلون و مخاطرات انتقال مواد تشکیل‌دهنده این نوع ظروف به داخل مواد غذایی، اتخاذ شده است.

بر این اساس مواد اولیه تفلون و ظروف تولیدی و آماده آن مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قرار گرفته و این تصمیم از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.