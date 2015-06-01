به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مسجد جامع محل تجمع مردمی بود که قصد داشتند یاد و خاطر عاشقانی را که در شب سوم شعبان سال ۱۳۸۹ در این مکان گرد هم جمع شده بودند، را گرامی بدارند.

در یادواره امروز از همه قشر پیر و جوان، بزرگ و کوچک، آمده بودند که به شهدا بگویند راهتان همواره ادامه دارد و هیچ وقت شما را فراموش نخواهیم کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: برگزاری یادواره‌ شهدا تجدید پیمان دوباره با آرمان‌ها و اهداف شهداست و می‌تواند از نظر فرهنگی نیز روی جوانان تاثیر به سزائی بگذارد.

عباس پالاش با اشاره به جایگاه و نقش ارزشمند شهدا در پویایی و بالندگی نظام اسلامی گفت: همگان باید برای پاسداشت شهدا و تبیین ارزش‌های اسلامی گام‌های موثری بردارند، به خصوص شهدای شعبانیه که مظلومانه پر کشیدند.

وی با تاکید بر دفاع از آرمان ها و ارزش های شهدا از سوی جوانان، بیان کرد: گسترش آرمان ها و ارزش های شهدا در جامعه، کشور را از تهاجم فرهنگی دشمنان محفوظ نگه می دارد و در شرایط جنگ نرم توسعه فرهنگ شهید و شهادت امری ضروری است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان با اشاره به برکت وجود ولایت فقیه در کشور، یاد آور شد: جامعه اسلامی باید از رهنمودهای رهبری معظم انقلاب پیروی کند تا به آرمان های اسلامی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مداحی و ذکر مصیبت توسط مداح اهل بیت، سخنرانی فرزند شهید و بیان خاطرات همسنگران شهدای شعبانیه از دیگر مراسم های این یادواره بود.

شامگاه پنجشنبه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ بعد از اقامه نماز جماعت و مولودی خوانی به مناسب میلاد پر برکت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در مسجد جامع زاهدان دعای کمیل با حضور محبین اهل بیت(ع) در حال برگزاری بود که بازماندگان گروهک ریگی که با نیت هدف قرار دادن نماز جماعت به خیابان آزادی زاهدان آمده بودند تا شاید با حضور در صحن مسجد جامع حادثه مسجد حضرت علی(ع) را بار دیگر تکرار کنند.

در آن شب چه گذشت

عوامل تروریستی با مشاهده وضعیت حفاظت و امنیت مسجد تصمیم می گیرند که از گیت خواهران به داخل مسجد ورود پیدا کنند، ساعت حدود ۲۱:۱۵ بود، اسد اللهی یکی از خواهران بسیجی حاضر در گیت خواهران وقتی می بینند که فردی اصرار دارد بدون بازرسی وارد مسجد شود این موضوع را به شهید «محمد گلدوی» نیروی بسیجی مستقر در گیت در میان می گذارد، شهید گلدوی با رشادت مانع ورود این تروریست به محوطه مسجد می شود که عامل تروریست با مشاهده این وضع مجبور می شود ضامن انفجاری را بکشد که پس از انفجار اول شهیدان محمد گلدوی، علیرضا ویزش فر، علیرضا کرد، رضا شهرکی و مسعود شجاعی باغینی از دیگر افراد در محوطه گیت، به شهادت می رسند.

پس از انفجار اول خیل عظیمی از جمعیت برای یاری رساندن به حادثه دیدگان به سمت مسجد جامع کشیده شدند، با وضعیت موجود عامل تروریستی دوم همچنان به دنبال ورود به مسجد بود تا بتواند اقدام کور خود را در صحن مسجد عملی سازد که شاید بتواند کارنامه ننگین زندگیش را برای اربابانش پررنگ تر جلوه دهد، اما حضور مردم و تیم های امنیتی در صحنه باعث شد نتواند وارد مسجد جامع شود که نهایتا در خیابان میان جمعیت با کشیدن ضامن جلیقه انتحاری خویش ر ا منفجر نمود و باعث به شهادت رسیدن ۱.مصطفی آبیاری ۲. محمد اکبری ۳. غلامرضا توکلی ۴. مجتبی ثریا محتاط ۵. سجاد حاجیان ۶. محمد حسینی ۷.سید محمد جواد حسینی ۸. محمد رضا خمر ۹. محمد رضا راغی ۱۰. عبدالحمید سرحدی راد ۱۱. محمد سرحدی راد ۱۲. محمد سرگزی ۱۳. عارف شهرکی ۱۴. مرتضی عباس زاده محمودی ۱۵. علی طهرانی مقدم ۱۶. احسان فرازمند ۱۷. احمد رضا قاسمی ۱۸. محمد کیانی ۱۹. رضا میر ۲۰. مصطفی نجار ۲۱. کاظم نجار ۲۲. یاسر نظامی و زخمی شدن حدود ۲۷۰ نفر شد.