به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین ظهر دوشنبه در بازدید از طرح انتقال پسآب تصفیه خانه همدان به نیروگاه شهید مفتح با بیان اینکه طرح در چهار ماه گذشته روند سریعی در پیش گرفته است، عنوان کرد: طرح انتقال پسآب تصفیه خانه همدان به نیروگاه شهید مفتح دارای پیشرفت ۷۶درصدی است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای این طرح ۲۴ میلیارد تومان توسط آب منطقه ای هزینه شده است، ابراز داشت: ۳۰ میلیارد تومان نیز هزینه خریداری لوله بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر از شرکت برق مطالبه داریم و به پیمانکار بدهکار هستیم، افزود: مجموع برداشت نیروگاه ۱۸ میلیون مترمکعب آب است ولی تا کنون ۱۱ میلیون متر مکعب آب بیشتر برداشت نکرده است.

عزالدین با بیان اینکه نیروگاه شهید مفتح در حال حاضر پنج میلیون متر مکعب آب برداشت می کند، اظهار داشت: پس از انتقال پسآب تصفیه خانه به نیروگاه همه چاه های آن منطقه به جز یکی که برای شرب بوده پلمپ می شود.

وی در ادامه ابراز داشت: نیروگاه درخواست جابجایی دو حلقه چاه را کرده بود که این دو حلقه چاه در همان حریم نیروگاه انجام شد و خارج از حریم نبوده است.

۵۰ درصد چاه های آب استان همدان برقی هستند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان در خصوص نصب کنتور های حجمی در استان همدان نیز عنوان کرد: ۵۰ درصد چاه های آب استان همدان برقی هستند.

عزالدین در ادامه افزود: شش هزار و ۴۰۰ حلقه چاه آب در استان همدان وجود دارد و تا کنون هزار و ۲۰۰ کنتور حجمی بر روی چاه ها نصب شده است.

وی با بیان اینکه کارت ۳۰۰ کنتور از این تعداد کنتور نصب شده شارژ شده است، ابراز داشت: شارژ کارت مابقی کنتورها در برنامه است تا میزان برداشت آب در چاه ها کنترل شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان اظهار داشت: تسهیلاتی از سوی بانک کشاورزی به کشاورزان اعطا می شود تا بر مبنای آن کشاورز نسبت به خرید کنتور حجمی اقدام و هزینه آن را به طور اقساط پرداخت کند.

عزالدین بیان داشت: شرکت آب منطقه ای تفاهم نامه ای را شرکت برق امضا کرده است که بر مبنای این تفاهم نامه کشاورز مجبور به نصب کنتور حجمی بر روی چاه است که در غیر این صورت برق قطع می شود.

وی تاکید داشت: نصب کنتور هوشمند و حجمی بر روی هزار و ۵۰۰ چاه دیگر از جمله برنامه های آب منطقه ای است.