به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای ورود به واحد خرم آباد با حضور در محل یادمان شهدای گمنام این واحد دانشگاهی با اهدای گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. وی همچنین از بوستان شهدای واحد که با غرس ۶۲۵۵ نهال به تعداد شهدای والامقام استان لرستان احداث شده دیدن کرد.

هاشمی در ادامه پس از بازدید از چند پروزه آموزشی، ورزشی و استاد سرای در دست احداث واحد خرم آباد در جلسه شورای اداری این واحد دانشگاهی شرکت کرد.

هاشمی در جلسه شورای اداری واحد خرم آباد گفت: در سال های گذشته از یک طرف به دلیل تورم افسارگسیخته و از طرف دیگر به دلیل کاهش تعداد دانشجویان و درآمد حاصله از شهریه دانشجویی پروژه های عمرانی در سطح واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در اکثر استان ها و حتی در تهران دچار رکود و توقف شده اند چرا که با توجه به تورم موجود و ثابت بودن قیمت ها پیمانکار ها اکثرا کار را زمین می گذارند و کارها به خوبی پیش نمی روند.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: یکی از مهمترین برنامه های جناب آقای دکتر میرزاده فعال کردن پروژه های نیمه تمام است که در همین راستا اتمام پروژه های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در اولویت نخست و پروژه های با پیشرفت بالای ۳۰ درصد در اولویت دوم هستند و برای پروژه های با پیشرفت زیر ۳۰ درصد به صورت موردی تصمیم گیری خواهد شد.

هاشمی با اشاره به اینکه در یک سال و نیم گذشته پروژه های بالای ۵۰ درصد پیشرفت به طور عمده به اتمام رسیده اند گفت: خوشبختانه پروژه های در دست احداث واحد خرم آباد نیز پیشرفت بالای ۳۰ درصد دارند و این واحد با توجه به شرایط مالی و نیز بودجه عمرانی که در جلسه هیئت امنای استانی مصوب شده و همچنین با عنایت به اینکه این واحد بدهی مالی ندارد و حتی از سازمان مرکزی نیز طلبکار است می تواند با استفاده از این منابع مالی و نیز درآمد حاصله از فروش یا تغییر کاربری املاک مازاد در کوتاهترین زمان ممکن می تواند کار تکمیل پروژه های نیمه تمام خود را به اتمام برساند.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که بودجه عمرانی واحد ها جذب نشود باید به حساب سازمان مرکزی واریز شود و به همین جهت واحد ها باید تلاش کنند تا از این بودجه وحتی بودجه های فرهنگی و ورزشی در جهت انجام امور عمرانی استفاده کنند.

وی به طراحی نرم افزاری برای کنترل پروژه ها توسط معاونت عمرانی اشاره کرد و گفت: باید گزارش دقیق کارهای عمرانی انجام شده به صورت مستمر توسط این نرم افزار ارسال شده تا کاملا مشخص شود که پیشرفت انجام کارها در چه وضعیتی است.

هاشمی در ادامه گفت: یکی دیگر از راه های تامین هزینه اتمام پروژها اخذ وام و تسهیلات بانکی است و معاونت عمرانی این آمادگی را دارد تا در صورت ارسال درخواست واحد نهایت همکاری را در راستای اخذ وام برای اتمام پروژه ها داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به بحث شهرک های فن آوری، صنفی و خدماتی (شفا) گفت: باید هر چه سریعتر با جانمایی زمین نقشه های آن تهیه و ارسال شده تا طرح روی آنها گذاشته شود چرا که تأسیس این شهرک ها نیز می تواند درآمد زایی برای واحد ها ایجاد کند.

یکی دیگر از مواردی که هاشمی بر آن تاکید کرد مستند سازی املاک بود که وی در این زمینه گفت: بر اساس توافق هایی که با سازمان مسکن و شهر سازی صورت گرفته و با عنایت به تحقق اهداف سازمان واگذار کننده بایستی سند قطعی واگذاری اراضی زده شود و واحد ها باید در این خصوص با جدیت پیگیری کنند.

در بخش دیگری از این جلسه دکتر یدالله ملکی دبیر هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و رئیس واحد خرم آباد نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار دانشجو در این واحد مشغول به تحصیل هستند گفت: در حال حاضر تعداد رشته های دایر در واحد ۱۵۶ رشته است.

وی گفت: در یک سال گذشته ۵۱ رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به رشته های مصوب واحد اضافه شده است.

رئیس واحد خرم آباد در ادامه با توجه به کاهش متقاضی در مقاطع کاردانی و کارشناسی راه اندازی رشته های جدید و مورد نیاز استان در مقاطع تحصیلات تکمیلی را از مهمترین اولویت ها و برنامه های در جهت جذب دانشجو و به تبع آن درآمد زایی بیشتر برای واحد برشمرد.

ملکی در ادامه با اشاره به برخی پروژه های عمرانی انجام شده در چند ماه اخیر در واحد خرم اباد از جمله گاز رسانی به سایت دانشگاه و رفع مشگل گرمایش ساختمانها در فصول سرد سال گفت: همه تلاش ما این است که در کوتاه ترین زمان ممکن کار پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم.

در ادامه جلسه بهروز دوستی معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان نیز طی سخنانی گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان ارائه کرد و گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی در استان لرستان دارای ۱۱ واحد و مرکز و دو آموزشکده سما است، که دو واحد خرم آباد و بروجرد واحد جامع و دو واحد دورود و الیگودرز با درجه بزرگ هستند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر با احتساب دانشجویان سما بیش از چهل هزار نفر در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در استان لرستان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد شش هزار نفر در مقطع کاردانی، هجده هزار نفر در مقطع کارشناسی وبیش از ده هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۴۲۱ نفر هم در مقطع دکتری هستند و تا کنون بیش از ۱۰۳ هزار نفر از دانشگاه آزاد اسلامی در استان لرستان در مقاطع مختلف فارغ التحصیل شده اند.

دوستی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مساحت کل اراضی واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در استان لرستان بیش از ۵۴۶ هکتار است که بخش عمده آنها دارای اسناد رسمی است و تلاش می شود برای آن بخش از اراضی که فاقد سند رسمی هستند سند تهیه شود.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان در ادامه با اشاره به اختصاص ۲۵ درصد بودجه دانشگاه آزاد اسلامی در استان به حوزه عمرانی توسط هیأت امنای استان خواستار توجه بیثش از پیش معاونت عمرانی در راستای اتمام پروژه های نیمه تمام در استان شد.