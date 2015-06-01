به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تجلیل از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه امروز با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولین، مدیران و پاسداران برگزیده معاونت ها، مدیریت ها و مراکز تابعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه در سالن همایش های شهید محلاتی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، در این مراسم با گرامیداشت اعیاد شعبانیه و تبریک فرارسیدن میلاد منجی عالم بشیریت حضرت مهدی (عج) با بیان الزامات نمونه بودن گفت: یکی از ویژگی های حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، الگو بودن است و ما با رفتار، منش و سلوک خود اسلام را معرفی می کنیم که در این مهم، پاسداران نمونه رسالت خطیری را بر دوش دارند.

وی خاطرنشان کرد: پاسداری و روحانی بودن یک جایگاه معنوی و ارزشی است و برای حفظ این جایگاه باید هزینه هایی پرداخت شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود موضوع انرژی هسته ای را بهانه دشمن برای ایجاد استحاله در نظام دینی ما عنوان و تصریح کرد: دشمنان ما با وجود ناکام ماندن توطئه هایشان در بسیاری از عرصه ها، حتی لحظه ای از دشمنی با ما غافل نخواهند شد؛ از این رو همواره باید مراقب توطئه آنان باشیم.

سعیدی با بیان اینکه تمامی رهبران الهی آرمان ها را برای مخاطبان عرضه داشته‌اند، گفت: دولتمردان خواص جامعه و مردم مجموعه عواملی هستند که می‌توانند در رقم خوردن شرایط و تحقق آرمان رهبری، مهم و تأثیرگذار باشند.

وی ر پایان سخنان خود با تقدیر از تلاش ها معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در انتخاب پاسداران نمونه و الگو، از پاسداران و روحانیونی که در نگرش و رفتار خود تلاش کردند تا زمینه الگو شدن را تجلی بخشند تجلیل کرد.

بر اساس این گزاش، در ادامه این مراسم سرتیپ دوم پاسدار محمد دهشیری معاون نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با ارائه گزارشی از روند انتخاب پاسداران نمونه اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های سپاه و تدابیر نماینده ولی فقیه در سپاه همه ساله در ایام ولادت امام حسین (ع) تعدادی از پاسداران برگزیده نمایندگی در سطح رده ها برابر نظام شایستگی های پاسداری انتخاب و به عنوان پاسدار نمونه در سه سطح سپاه، نمایندگی و رده های تابعه نمایندگی معرفی می شوند.

وی افزود: در سال ۹۴ نیز این اقدام با انتخاب ۱۱۱ نفر از پاسداران در مجموعه نمایندگی با ارزیابی های اولیه صورت گرفت و پس از برگزاری کمیسیون های تخصصی ۲۸ نفر از افراد شایسته و توانمندتر بر اساس معیارها و موازین مشخص انتخاب و به عنوان پاسداران نمونه مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه معرفی شدند که در این مراسم مورد تقدیر قرار می گیرند.

معاون نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در پایان انتخاب "پاسدار نمونه" را گامی مثبت در راستای الگو سازی برای پاسداران جوان به منظور ایجاد انگیزه خدمت رسانی بیشتر و مدیریت جهادی توصیف کرد. ‌