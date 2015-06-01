به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اخگری در دیدار خود با ابراهیم فرحات ضمن معرفی معاونت برون مرزی و شبکه های زیر مجموعه آن گفت: این معاونت در حال حاضر به ۳۱ زبان زنده دنیا اطلاع رسانی می کند و با دارا بودن ۷ شبکه تلویزیونی، حول محور مقاومت و بیان واقعیت ها و انعکاس آنچه که رسانه های استکباری آن را بایکوت می کنند فعالیت می کند.

وی با اشاره به لزوم همکاری مشترک رسانه های محور مقاومت تاکید کرد: مسلماً وسعت و دامنه این همکاری می تواند اثرات مثبت بسیاری بر روی افکار عمومی جهان، کشورهای اروپایی و نقاط دیگر داشته باشد.

اخگری در ادامه با اشاره به فعالیت خبری شبکه العالم و پرس تی وی و همینطور شبکه رادیویی عربی و آفریقایی معاونت برون مرزی و نیز تولید فیلم و سریال در شبکه های الکوثر و آی فیلم بر همکاری و تولید مشترک فیلم و سریال با محوریت سبک زندگی اسلامی تاکید کرد.

در این دیدار سیداحمد سادات مدیر شبکه العالم نیز توضیحاتی در خصوص همکاری مشترک شبکه العالم و شبکه المنار ارایه و بر تداوم این همکاری ها تاکید کرد.

ابراهیم فرحات مدیر شبکه المنار نیز ضمن ابراز خوشحالی از حضور در معاونت برون مرزی و تجربه همکاری مشترک در گذشته گفت: در حال حاضر رسانه های گروه مقاومت به شدت تحت فشار استکبار جهانی و برخی کشورهای منطقه ای و از جمله سعودی ها قرار دارند.

وی همچنین با استقبال از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بیان کرد: ایده هایی که مطرح شد مهم بودند و قابلیت عملیاتی شدن را داراست و باید برای اجرای آنها برنامه ریزی کرد.

فرحات ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده در حال حاضر ۷۰ درصد مردم اروپا اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت دریافت می کنند در هر حال من هم قبول دارم که باید روی فضای مجازی و استفاده بیشتر از آن برنامه ریزی شود.

وی در پایان با اشاره به پخش سریال های ایرانی از شبکه المنار گفت: تولیدات فاخر ایرانی باید از جایگاه ثابت در رسانه های منطقه و بویژه المنار برخوردار باشند. بعنوان مثال سریال حضرت یوسف (ع) وقتی از شبکه المنار پخش شد با استقبال فراوانی مواجه شد.