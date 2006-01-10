به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، قرار بود علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ، براي ارائه توضيحاتي در خصوص آخرين وضعيت تحولات پرونده هسته اي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور يابد، كه جلسات كميسيونهاي مجلس سهشنبه به دليل همزماني با روز عرفه تعطيل اعلام شد و بدين ترتيب جلسه لاريجاني با كميسيون امنيت ملي لغو شد.
به علت تعطيلي جلسات عصر امروز كميسيون هاي مجلس؛
نشست كميسيون امنيت ملي مجلس با لاريجاني لغو شد
نشست اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، به علت تعطيلي جلسات كميسيون هاي تخصصي مجلس لغو شد.
کد مطلب 276620
نظر شما