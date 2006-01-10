  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۰۶

به علت تعطيلي جلسات عصر امروز كميسيون هاي مجلس؛

نشست‌ كميسيون امنيت ملي مجلس با لاريجاني لغو شد

نشست‌ كميسيون امنيت ملي مجلس با لاريجاني لغو شد

نشست اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، به علت تعطيلي جلسات كميسيون‌ هاي تخصصي مجلس لغو شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، قرار بود علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ، براي ارائه توضيحاتي در خصوص آخرين وضعيت تحولات پرونده هسته‌ اي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور يابد، كه جلسات كميسيون‌هاي مجلس سه‌شنبه ‌به دليل همزماني با روز عرفه تعطيل اعلام شد و بدين ترتيب جلسه لاريجاني با كميسيون امنيت ملي لغو شد.

کد مطلب 276620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها