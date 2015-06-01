اسماعیل غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان تسلیت به مناسب فرا رسیدن سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، افزود: اعزام مسافران در تاریخ سیزدهم خرداد، در ساعت ده شب آغاز می شود و روز چهاردم خرداد پس از اتمام مراسمات مربوط به رحلت امام خمینی(ره)، زائران عازم بازگشت به استان مرکزی می شوند.

وی اظهار داشت: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، یازدهم و دوازدهم خردادماه نیز متقاضیانی که مایل هستند به مرقد امام اعزام شوند، می توانند از طریق پایگاه های مقاومت بسیج و مساجد، اقدام به ثبت نام کنند و افراد سالمند و بیماران خاص به دلیل شرایط خاصی که دارند، نمی توانند در این اعزام ثبت نام کنند.

معاون روابط‌ عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: خوشبختانه امسال مساله بیمه اعزام شوندگان به مرقد امام حل شده و چهار بیمه آسیا، دانا، ایران و البرز در استان مرکزی، همانند دیگر نقاط کشور، مسئولیت بیمه مسافران را بر عهده گرفته اند.

غلامی اظهار داشت: در زمینه حمل و نقل مسافران نیز هماهنگی های لازم با سازمان حمل و نقل و پایانه ها انجام شده تا تعداد وسیله حمل و نقل لازم برای این میزان از مسافران فراهم شود.