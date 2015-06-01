حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری دادگاه دو خاطی پلیس سعودی گفت: صبح امروز در دادگاه شعبه ۷ جنایی جده اولین جلسه محاکمه دو مأمور خاطی با حضور متهمان برگزار شده است.

وی افزود: وکلای دو متهم و دادستان جده کیفرخواست صادره را اعلام کرده و این کیفرخواست به اتهام سنگین خیانت در امانت به عنوان پلیس و اعمال شنیع در حین مأموریت اعلام شده است و دادستان خواستار اعدام این افراد شده است.

قشقاوی با اشاره به اینکه سرکنسول ایران در جده در این جلسه حضور داشته است، بیان کرد : متهمین و وکلای آنها شروع به دفاع کرده اند و ادامه جلسه به چهارشنبه هفته آینده موکول شده است.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد : برداشت ما این است که طرف سعودی در اقدام قانونی مسیر صحیح را در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روند قانونی در مورد این دو متهم طی می شود و نمی توانیم درباره زمان اعلام حکم اظهار نظر کنیم در پاسخ به این سئوال که آیا لغو سفر حجاج تا اعلام حکم نهایی ادامه خواهد داشت، گفت: این امر یک تصمیم گیری جداگانه است و بنده تنها مسیر دادگاه در عربستان را تشریح کردم.