به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در نا آرامی های مصر و از زمان خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر تا کنون دست کم ۲۶۰۰ نفر کشته شده اند.

محمد فائق ریس شورای ملی حقوق بشر مصر در مصاحبه ای اختصاصی با گاردین اعلام کرد: از زمان برکناری محمد مرسی رییس جمهور برکنارشده مصر در ۳ ژوئن سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۲۶۰۰ نفر کشته و زندان های این کشور مملو از زندانیان معترض به دولت شده است.

این مقام فعال در حقوق بشر مصر، کشته شدگان درگیری های خونین را از ۳۰جولای ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰۰ پلیس و ۵۵۰ شهروند اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به سرکوب شدید معترضان در مصر گفت: زندان های مصر در حال حاضر مملو از زندانیانی است که در جریان اعتراضات بازداشت شده اند. اکنون تعداد زندانیان، ۴ برابر میزان ظرفیت زندان ها در مصر است.

دادگاه عالی مصر در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری حکم اعدام مرسی و بیش از ۱۰۰ عضو ارشد اخوان المسلمین را تأیید و برای اجرا جهت اظهار نظر نهایی به مفتی اعظم مصر ارسال کرد.

محمد مرسی اولین رییس جمهور مصر بود که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک در سال ۲۰۱۱ به ریاست جمهوری برگزیده شد. وی در ۳ ژوئن سال ۲۰۱۳ توسط ژنرال عبدالفتاح السیسی از قدرت برکنار شد.