حرکت اصولگرایان به سمت همگرایی/آمریکا مذاکرات رابه بن بست میکشاند

به گزارش خبرگزاری مهر حزب موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری به مناسبت بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام(ره) و نیمه شعبان بیانیه ای را صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

امسال در بیست وششمین سالگرد رحلت امام عظیم الشان انقلاب اسلامی به تکریم و تعظیم مردی می نشینیم که با قیام شجاعانه خود علیه طواغیت شرق و غرب، مجد و عظمت اسلام وایران را بر سر زبانهای ملتهای جهان انداخت.

امسال نیمه خرداد مصادف است با میلاد با سعادت حضرت بقیه ا… الاعظم اروحنا فداه؛ یاد و نام امامی را گرامی می داریم که انتظار فرج از نیمه خرداد می کشید.

۱۵ خرداد بدون شک نقطه عطف تاریخ ایران وجهان معاصر است. ۱۵ خرداد روزی است که ملت ما به نام خدا و اسلام و قرآن اعلام موجودیت و پشت سر یک مرجع تقلید، مبارزات بی­امان خود را علیه کفر و الحاد استکبار جهانی و استبداد داخلی آغاز کرد. امام خمینی(ره) بدون شک ناجی ملت ما وملتهای جهان از قید وبند ستمکاران جهانی است و بیداری اسلامی در منطقه و جهان ثمره انقلاب اسلامی است وانشاء الله انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) متصل خواهد کرد.

امام خمینی­(ره) شناسنامه انقلاب وهویت ملی ماست. ما امت او هستیم و هنوز نام او پشت ابرقدرتها و ستمکاران جهانی را می لرزاند.

به مناسبت بزرگداشت ۱۵ خرداد و ارتحال امام (ره) ونیز گرامیداشت میلاد موفورالسرور حضرت بقیه ا… الاعظم امام زمان (عج) نکاتی را به ملت بزرگ ایران یادآور می شویم:

۱- انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب الهی است و بدون شک مقدمات ظهور یگانه منجی عالم بشریت را فراهم کرده است. ملت ایران پیشتاز و پیشگام ظهور در عصر ماست؛ عصری که استقرار صلح، عدالت وکرامت انسانی ونجات از ستم استبداد جهانی را به ملت های جهان نوید می­دهد.

۲- بی­شک بقای انقلاب اسلامی مرهون فلسفه سیاسی امام(ره) است. ولایت فقیه، اساسی است که حرکت امت اسلامی را در مسیر احکام قرآنی و الهی هدایت می کند. ولایت فقیه امانت امام(ره) در نزد ماست. ولایت فقیه رمز و راز مانایی انقلاب و کارآمدی نظام در نبرد با استکبار جهانی است. پس از رحلت امام (ره) نيز، خلف صالح ایشان انقلاب را در همان مسیر عزت ملت ایران به بهترین وجه هدایت ورهبری کردند.

امروز با هدایت­های آیت­الله­العظمی­امام خامنه ای، ایران اسلامی به عنوان یک قطب قدرت در منطقه جهانی ظهور کرده است وجایگاه خود را در میان ملتهای تحت ظلم روز به روز تقویت می کند.

امروز به یُمن هدایت­های رهبری، جمهوری اسلامی قله های رفیع علم را فتح کرده و در بیشتر رشته های علمی وفناوریهای نوین، ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان است.

امروز به یُمن رهبری­های هوشمندانه امام خامنه­ای، ملت از آزمونهای نبردهای سخت و نرم دشمن عبور کرده وجمهوری اسلامی در اوج امنیت و اقتدار ملی است.

امروز محرومان ومستضعفان همچنان اصلی­ترین حامیان انقلاب هستند و طی بیش از سه دهه ازجمهوری اسلامی، با فداکاریهای خود پاسدار خون شهدا، جانبازان وآزادگان و پاسدار حریم انقلاب در عرصه های گوناگون هستند .

۳- انقلاب اسلامی هر روز در عمق و ژرفای در منطقه وجهان در عرصه های دیپلماسی خارجی تجلیات تازه­ای دارد. پیشرفت­های جمهوری اسلامی دستیابی به دانش هسته ای وحضور بدون دعوت در باشگاه هسته ای جهان وهماوردی با قدرتهای بزرگ جهانی در قاب مذاکرات ۱+۵ ، موجب شده است که یک بازخوانی در سیاست خارجی صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب با هدایت­های امام­گونه خود تاکنون مهارت و هنر دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی را در عبور از این مرحله ترسیم نموده اند.

امام (ره) در آخرین روزهای حیات افتخارآفرین خود خطوط کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را چنین ترسیم فرمودند:

الف- تصمیم به آزادی انرژی متراکم جهان اسلام را داشته وداریم

ب- ما درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم.

ج- ما درصدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف خدا نظامهایی که بر این سه پایه استوار است نابود را کنیم.

د- ما با تمام وجود از گسترش باج خواهی و مصونیت کارگزاران آمریکایی حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد جلوگیری می کنیم.

ه- راهی جز مبارزه نمانده است؛ باید چنگ و دندان ابرقدرتها را خصوصا آمریکا شکست.

ز- وظیفه اولیه ما وانقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صدا زنیم ای خواب رفتگان! ای غفلت زدگان! بیدار شوید برخیزید که جهان ایمن از صیاد نیست.

مطالبی که امام (ره) در ترسیم دیپلماسی خارجی ما فرمودند در پیام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ است.

امروز مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات هسته­ ای همین زبان امام(ره) را در کام دارند؛ باید دولت وتیم مذاکرات هسته ای به خطوط ترسیمی ایشان در مذاکرات هسته­ای عمیقا توجه نمایند.

ما معتقدیم دشمن در پوشش مذاکرات هسته ای علاوه بر اسقاط دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی در صنعت هسته­ای، در اندیشه نفوذ به مراکز نظامی، اثرگذاری در مناسبات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است. آنها اندیشه تغییر از درون و فشار ازبیرون را رها نکرده­اند؛ لذا ساز و کار تحریم ها که بیش از ۳۰ سال برای مفصل بندی آن تلاش کرده اند را رها نخواهند کرد.

بیش از ۱۰ سال مذاکره تشدید تحریم ها وتهدیدها را به دنبال نداشته است. لذا عقب­نشینی از خط قرمز برای اقتدار و امنیت ملی خطرآفرین است.

ما از دولت وسربازان خط مقدم مذاکرات دیپلماتیک با ۱+۵ حمایت می کنیم و این حمایت مشروط به رعایت خطوط قرمز ملت ورهبری است.

لحن مقامات آمریکادر مذاکرات وتهدیدهای بی­سابقه رژیم صهیونیستی مبنی بر بمباران اتمی تاسیسات هسته­ای ایران نشان می دهد آنها نه تنها عزمی برای لغوتحریم ها ندارند بلکه می خواهند با تحقیر ملت ایران، یک توافق بد را تحمیل نمایند.

دولت در مذاکرات باید خواستار اقدامات اعتمادساز از طرف ۱+۵ بویژه آمریکا باشد. این اقدامات باید راستی آزمایی شود چرا كه توافق ژنو و بيانيه لوزان نتیجه ای جز تشدید تحریمها نداشته است .

بدون شک با این روندی که پیش می­رود آمریکا مذاکرات را به بن بست می­کشاند و باید مسئولیت های این شکست را بپذیرد. امروز با تصویب کنگره آمریکا وموافقت اوبامامبنی بر اینکه «هرگونه توافقی منوط به تصویب کنگره است»مشخص شد جامعه جهانی که آمریکائیها از آن یاد می­کردند یک توهم بیش نیست؛ اتحادیه اروپا از خودش اختیاری ندارد؛چین و روسیه هم در این مورد استقلالی ندارند.ما هستیم و خصومت های بی پایان آمریکا. باید با همان صلابت و اقتداری که امام(ره) و رهبری در برابر زیاده­خواهی­های استکبار جهانی ایستادند بایستیم و زیر بار کاپیتولاسیون هسته­ای وبه خطر انداختن امنیت ملی و اقتدار کشور نرویم.

۴- راه عزت کشور ونجات ملت، ایستادن روی پای خود ودورزدن تحریم ها، با اتکاء به ظرفیت های درونی کشور است. خوشبختانه مقام معظم رهبری خطوط کلی حرکت به سمت اقتدار ملی در حوزه اقتصاد را در ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ترسیم فرمودند. باید بین همه قوای کشور در اجرای این سیاستها همدلی وهمزبانی بوجود آید.

دشمنان اسلام ونظام با همراهی عناصری در داخل در نظام اقتصادی کشور اخلال می کنند تا به اهداف خود برسند. دولت باید همت کند تا از طریق شورای گفتگو پلی بین ظرفیت های اقتصاد کشور در حوزه عمومی وحوزه خصوصی پدید آورد تا چرخ تولید به همراه چرخ سانترفیوژها به سرعت بچرخد و طمع دشمنان را از تهدید وتشدید تحریم ها برای اثرگذاری روی تصمیم­سازی­های نظام، برای همیشه قطع کند.

۵- فساد اقتصادی کارآمدی نظام و پاکدستی مسئولان را زیر سوال می برد. باید یک عزم جدی در مبارزه با فساد در نهادهای نظارتی در مجلس، دولت وقوه قضائیه بوجود آید. دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور سه نهاد نظارتی هستند که باید کارنامه خود را در سال جدید به نمایش بگذارند. مردم در این میان، عمل می خواهند سخن گفتن از مبارزه با مفاسد کافی نمي دانند.

دولت باید در این زمینه تلاش گسترده ای کند ونمایشی ازدستهای پاک را در دستگاههای اجرایی عرضه کند.

۶- امسال سال همدلی وهمزبانی دولت وملت است. وحدت ملی وانسجام اسلامی برای مقابله با توطئه­های استکبار جهانی بویژه آمریکا از ضروریات اقدامات ملی است. ما فقط در سایه وحدت ملی می توانیم آرمانهای امام عظیم الشان انقلاب اسلامی را عملی کنیم.

هر هنجره ای که مروج اختلاف وتشتت در جامعه اسلامی باشد از دشمن خط می گیرد و باید در جامعه منزوی شود.

یاد و خاطره امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد را گرامی می داریم و همراه با ملت همیشه در صحنه ایران در مراسم سالگرد حضرت امام خمینی­(ره) شرکت می کنیم و همصدا«شعار مرگ بر آمریکا ومرگ بر اسرائیل» سر می دهیم.

۷- اصولگرایان همچنان یک جریان نیرومند در کشور در پاسداری از دستاودهای انقلاب اسلامی هستند.

اصولگرایان با شعار همیشگی خود یعنی «پایداری در اصول، نوگرایی در روش، ایثارگری در رفتار» در صحنه سیاسی کشور حضور دارند وبه فضل خداوند بزرگ به سمت همگرایی و وحدت پیش می­روند.

گفتگوها بین اصولگرایان روند خوبی را طی می­کند.همگرایی بین اصولگرایان متضمن همگرایی ملت، رقابت سازنده ومشارکت عمیق وگسترده در سامانه انتخابات است و این یک ظرفیت بزرگ برای نظام مردمی ماست تا رخنه دشمنان را به نهادهای انتخابی نظام سد کند.

اصولگرایان متحد و یکپارچه با حضور خود در انتخابات آینده به وظایف انقلابی خود عمل خواهند کرد.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی- حزب موتلفه اسلامی