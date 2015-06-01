عباس صوفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ۲۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه اجرای این طرح در همدان بوده است، گفت: این طرح به مشارکت بانک شهر و شهرداری همدان به اجرا در می آید.

صوفی با بیان اینکه ۲۱۰ دستگاه اتوبوس به این سیستم مجهز شده اند و ۱۵ گیشه در نقاط مختلف شهر همدان شارژ و فروش کارتها را انجام می دهند، گفت: دستگاه پرداخت الکترونیکی توسط بانک شهر انجام شده و در اختیار رانندگان اتوبوس قرار گرفته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان با اشاره به هزینه کارت الکترونیک به قیمت یک‌هزار و ۵۰۰ تومان، یادآور شد: افراد بر حسب نیاز می‌توانند تا سقف ۳۰ هزار تومان این کارت‌ها را شارژ کنند.

صوفی با بیان اینکه ۱۰ درصد تخفیف خرید شارژ در ماه اول به تصویب رسیده است، گفت: در آینده ناوگان اتوبوس‌رانی شهر همدان به سیستم GPS و AVL مجهز خواهد شد.

وی مکان باجه‌های موقت در برخی از نقاط شهر برای خرید کارت‌های الکترونیک را ابتدای خیابان تختی سه باجه، ابتدای خیابان شریعتی یک باجه، خیابان بوعلی دو باجه و خیابان شهدا یک باجه عنوان کرد.