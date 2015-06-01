به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق صالحی منش بعد از شهر دوشنبه در نشست با دبیران سازمان‌های مردم نهاد قم اظهار داشت: اهمیت مخاطب شناسی در کار سمن‌های برتر جوانان قابل انکار نیست و وظیفه سمن‌ها در قبال جوانان ذاتاً روشن است چنان که آن‌ها باید در درجه اول مخاطب شناس باشند و به روش کار با جوانان تسلط داشته باشند تا بتوانند به اهدافی که تعیین کرده‌اند برسند.

وی با ذکر مثالی در زمینه الگوی مخاطب شناسی افزود: حجت‌الاسلام قرائتی یکی از چهره‌های شاخص در بحث مخاطب شناسی است و ایشان تنها روحانی هستند که از اوایل انقلاب تا کنون به‌طور منظم در رسانه ملی برنامه دارند و صبحت هایشان به‌گونه‌ای است که از یک بی سواد گرفته تا یک عالم همه می‌توانند از مطالب ایشان استفاده کنند.

استاندار قم استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی و تکنولوژی‌های روز را لازمه تبلیغ در میان جوانان برشمرد و گفت: کسی که در زمینه امور تربیتی فعالیت می‌کند باید نیاز مخاطب را بداند و روحانیون امروز اگر با فضای مجازی آشنا نباشند نمی‌توانند تبلیغ موثری داشته باشند.

حجت‌الاسلام صالحی منش با اشاره به سهم عمده جوانان در پیشرفت کشور بیان داشت: امروزه بسیاری از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی از جمله انرژی هسته‌ای مرهون جوانان سخت‌کوشی است که با ایمان راسخ و استوار برای توسعه و پیشرفت تلاش می‌کنند.

وی به لزوم تشکیل اتاق فکر ویژه سمن‌ها اشاره کرد و یادآور شد: ما برای مقابله با تهاجم فرهنگی که علیه جوانان ما می‌شود جلسات منظمی با ائمه جمعه و مسئولان وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی داریم اما با این حال جا دارد که یک اتاق فکر تخصصی با حضور سمن‌ها داشته باشیم و ما به زودی این طرح را عملی خواهیم کرد.

استاندار قم تصریح کرد: برای حل مشکلات سمن‌ها و همچنین پیشرفت روزافزون تشکل‌های مردمی جلسات منظمی با مسئولان این مجموعه‌ها خواهیم داشت.