مربیان پایه به علم روز فوتبال تجهیز شوند/لزوم ارتقا سرعت بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر دوشنبه در پایان دوره آموزشی مربیان پایه در اردبیل افزود: نمی شود با یک سری اطلاعات گذشته و منسوخ شده فوتبال را به نوجوانان و جوانان آموزش داد.

وی با بیان اینکه توجه به تغییرات پیرامون یکی از استانداردهای مربی فردا است، تصریح کرد: روشهای تربیتی همواره در حال تغییر هستند، چنانچه روشهای تربیتی امروز با متدهای تربیتی سالهای گذشته تفاوت عمده ای دارد که باید مورد توجه قرار داد و از به کارگیری آن پرهیز کرد.

مدرس و مربی فوتبال کشور شناسایی خصوصیات، شاخصه های اخلاق، فرهنگ و... بازیکنان را به منظور ارائه روش تربیتی درست برای مربیان ضروری دانست و متذکر شد: این آیتم ها باید از سوی مربیان در بازیکنان پایه شناسایی و براساس آن روشهای تربیتی اعمال شود.

وی ابتکار و خلاقیت را لازمه مربیگری برشمرد و با تاکید بر اینکه مربیان باید ابداع کننده باشند، متذکر شد: اگر از فرصت های آموزشی فقط به دنبال اطلاعات باشید، سوخت می کنید اما اگر از آموزشها ایده بگیرید، بی شک موفق خواهید شد.

جلالی با بیان اینکه مربیان بویژه مربیان جوان از روی آوردن به تمرینات کپی پرهیز کنند، یادآور شد: باید به دنبال تمرینات خودمان باشیم، ممکن است از یک تمرینی ایده بگیریم اما کپی صرف هرگز به درد نخواهد خورد.

وی با اشاره به مربیان موفق دنیا عنوان کرد: می بینیم که در فوتبال امروز دنیا مربیانی که شیوه نو داشته و مبتکر و خلاق هستند موفق بوده اند.

سرمربی تیم سایپای البرز با بیان اینکه در شیوه ارتباط نیز باید ساختارشکن بود، بیان داشت: اگر یاد گرفتن را متوقف کنیم یاد دادن نیز متوقف خواهد شد. همواره مطالعه و تحقیق کنید چراکه اگر یک جور بمانید تمام می شوید، باید یاد بگیرید تا درست یاد دهید.

وی تحمل ابهام را از دیگر شاخصه های مربی فردا برشمرد و افزود: مربیان آینده باید تحمل بالایی داشته باشند، اینگونه می توان به پیشرفت دست یافت، ابهام جزوی از فوتبال و جامعه است و جامعه و افرادی که تجمل ابهام نداشته باشند، پیشرفت نخواهند کرد.

جلالی مربی فردا را تولید کننده دانست و اضافه کرد: نباید فقط استفاده کننده بود باید مربیان نسل آینده تولید نتیجه، روش، ایده، علم و حتی ثروت و... کنند.

وی انضباط در تمام بخش ها را از دیگر استانداردهای مهم مربیان فردا عنوان کرد و یادآور شد: اگر انضباط نداشته باشیم موفقیت هرگز اتفاق نخواهد افتاد، مربیان هر لحظه در حال تصمیم گیری هستند و هر تصمیمی که گرفته می شود یا گرفته نمی شود راه برگشتی نیست، برای اتخاذ تصمیم درست باید انضباط را سرلوحه قرار داد.

مدرس و مربی فوتبال کشور مربیان جوان اردبیل را به کار مداوم توام با پشتکار دعوت کرد و با اشاره به نقیصه مهم در فوتبال کنونی کشور گفت: باید بتوانید سرعت بازیکنان را از همین دوران نوجوانی و جوانی بالا ببرید، هم سرعت فردی، هم گروهی و تیمی. مربیان پایه باید بیشتر در این زمینه کار کنند.

وی با بیان اینکه تست ها و روش های بسیاری در زمینه ارتقا سرعت بازیکنان جوان وجود دارد، انتقال حس بازی به بازیکنان را استاندارد دیگر مربی فردا برشمرد و افزود: مربی فردا باید کار بیشتر و در عین حال صحبت، جنجال و ادعای کمتر را در دستور کار قرار دهد و بیاموزد که در کوتاه ترین زمان موثرترین جملات را بیان کند.

جلالی تکرار زیاد تمرین با تکیه بر طراحی متفاوت را از دیگر استانداردهای فوتبال فردا برای مربیان و بازیکنان عنوان کرد و از مربیان پایه خواست که وقت خود را برای بازیکن بی استعداد تلف نکنند.

وی شناسایی اینگونه بازیکنان را هنر استعدادیاب ها دانست و تاکید کرد اگر در عمل ثابت شد که بازیکنی استعداد لازم را برای فوتبال روز ندارد، نباید برای آن وقت گذاشت، نباید فراموش کنیم که بازیکن بااستعداد مربی را بزرگ می کند.