۱۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۴۲

با پیروزی مقابل دانشگاه آزاد؛

تیم مهرام قهرمان لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران شد

تیم مهرام قهرمان لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران شد

تیم بسکتبال مهرام با پیروزی مقابل دانشگاه آزاد در هفتمین بازی از فینال رقابتهای لیگ حرفه‌ای عنوان قهرمانی این رقابتها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های بسکتبال دانشگاه آزاد و مهرام عصر امروز دوشنبه هفتمین بازی فینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال را برگزار کردند که در پایان تیم مهرام در وقت‌های اضافه با حساب ۹۵ بر ۹۲ از سد حریف خود گذشت تا در مجموع دیدارهای رو در رو ۴ بر ۳ پیش بیفتد و قهرمانی لیگ حرفه‌ای را جشن بگیرد.

کوارتر اول این بازی را دانشگاه آزاد ۲۵ بر ۱۹ به سود خود پایان برد. در وقت دوم این مهرام بود که بهتر بازی کرد و ۲۳ بر ۱۴ این کوارتر را به سود خود ثبت کرد. در وقت سوم هم این تیم مهرام بود که توفانی ظاهر شد و ۲۷ بر ۱۱ به برتری دست یافت. در وقت چهارم تیم دانشگاه آزاد به آب و آتش زد تا بتواند امتیازات از دست رفته را جبران کند که اینگونه هم شد و با برتری ۲۷ بر ۸ در امتیاز ۷۷ با مهرام برابر کرد تا کار به وقت اضافه کشیده شود.

در وقت اضافه این بازی هم مهرام چند امتیاز از حریف پیش افتاد اما بار دیگر تیم دانشگاه آزاد در امتیاز ۸۸ کار را به تساوی کشاند با این حال در فاصله ۴۰ ثانیه به پایان بازی مهرامی‌ها با یک پرتاب سه امتیازی از حریف فاصله گرفتند و در نهایت این بازی را ۹۵ بر ۹۲ به سود خود پایان دادند.

در لیگ ملی بسکتبال ایران تیم مهرام عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.

