به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، علیرضا سلیمی روز دوشنبه در نشست مشترک با اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی اراک در محلات، افزود: افزایش میزان رضایت مردم از نظام در بخش سلامت، علاوه بر اقدامات و کارها و تحولات صورت گرفته، مرهون صداقت و شفافیت دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباط مستقیم ایشان با مردم است.

وی اظهار داشت: انتظار داریم در لایه های مدیریتی و سایر سطوح مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی نیز این ارتباط مستقیم و گفتگوی بی واسطه با مردم گسترش یابد.

نماینده مردم شهرستان های محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: یکی از مهمترین دلایل واگرایی مردم برخی شهرهای کوچک نسبت به مرکز استان، پایین بودن سطح خدمات بهداشتی درمانی است که در صورت رفع این مشکل و ارتقای کیفیت خدمات، بسیاری از مسایل حل خواهد شد و اقدامات حوزه سلامت تاثیر مستقیم در افزایش رضایتمندی مردم از نظام و حتی شاخصه های امنیتی در سایر بخش ها خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین سلیمی در پایان با بیان انتظارات و طرح مشکلات حوزه های انتخابیه خود، گفت: هر نوع همکاری در حوزه قانون گذاری در مجلس، جهت حمایت از حوزه بهداشت، درمان و سلامت، کماکان چون گذشته استمرار خواهد داشت.