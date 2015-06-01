به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در حاشیه امضای تفاهمنامه مشترک با معاونت امور زنان ریاست جمهوری، افزود: افزایش وام مسکن مصوبه شورای پول و اعتبار است و باید آئین نامه اجرایی آن با همکاری بانک مسکن و بانک مرکزی اعلام شود.

وی افزود: در حال حاضر در این باره اعلام نظر نمی‌کنم و در این باره بعد از تدوین آئین نامه اجرایی نظر بخواهید.

آخوندی همچنین با بیان اینکه خوشبختانه اعطای وام مسکن بافت های فرسوده فعال شده است، افزود: در دو ماه نخست امسال ۳۰ هزار فقره تسهیلات داده شده است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه از ۲۵ بانک کشور فقط سه بانک با طرح بافت فرسوده همکاری می کنند، بیان کرد: جلسات منظم بین معاون وزارت راه و مسئولان بانک مرکزی در حال برگزاری است ضمن آنکه مشکلات را موردی رسیدگی می کنیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه ۵ بانک پرداخت تسهیلات را آغاز کرده اند و سایر بانک ها نیز به تدریج وارد خواهند شد، اظهار داشت: امیدواریم مسئله به جای خوبی برسد.