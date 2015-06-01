  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۲۰

آغاز پرداخت تسهیلات در ۵ بانک؛

آخوندی: درباره وام ۸۰ میلیونی فعلا نظر نمی‌دهم

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از ابلاغ وام ۸۰ میلیون تومانی در مورد آن نظر می‌دهیم، گفت: جلساتی برای حل مشکل وام دهی بانک‌ها در بخش بافت فرسوده در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در حاشیه امضای تفاهمنامه مشترک با معاونت امور زنان ریاست جمهوری، افزود: افزایش وام مسکن مصوبه شورای پول و اعتبار است و باید آئین نامه اجرایی آن با همکاری بانک مسکن و بانک مرکزی اعلام شود.

وی افزود: در حال حاضر در این باره اعلام نظر نمی‌کنم و در این باره بعد از تدوین آئین نامه اجرایی نظر بخواهید.

آخوندی همچنین با بیان اینکه خوشبختانه اعطای وام مسکن بافت های فرسوده فعال شده است، افزود: در دو ماه نخست امسال ۳۰ هزار فقره تسهیلات داده شده است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه از ۲۵ بانک کشور فقط سه بانک با طرح بافت فرسوده همکاری می کنند، بیان کرد: جلسات منظم بین معاون وزارت راه و مسئولان بانک مرکزی در حال برگزاری است ضمن آنکه مشکلات را موردی رسیدگی می کنیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه ۵ بانک پرداخت تسهیلات را آغاز کرده اند و سایر بانک ها نیز به تدریج وارد خواهند شد، اظهار داشت: امیدواریم مسئله به جای خوبی برسد.

