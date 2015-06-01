به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی عصر دوشنبه در جريان بازديد از شهرک صنعتی كاسپين اظهارداشت: قزوين با توجه به موقعيت استراتژيكی كه در كشور دارد مكانی مناسب برای سرمايه گذاران است و اين انتظار از مسئولان استانی می رود با اجرای طرح توسعه شهرك های صنعتی بویژه شهرك های صنعتي در مسير بزرگراه قزوين به کرج زمينه را برای جذب سرمايه گذاران فراهم کنند.

عضو هيئت مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتی ايران گفت: در مورد واگذاری شهرك ها به شركت های خدماتی شهرك های صنعتی نيز، با توجه به تازه تاسيس بودن این شرکت، بايستی مديران استان از اين شركت ها حمايت کنند تا بتوانند خدمات مناسبی را به واحدهای صنعتی ارائه کنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اين برنامه از واحدهاي صنعتی گلديران توليدكننده انواع كولر گازی، ماشين لباسشويی و ماشين ظرفشويی، شركت ديباریس توليدكننده انواع نخهای پلی استر و پنبه ای و شركت خوشگوار توليدكننده انواع نوشابه بازديد كرد.