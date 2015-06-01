به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های متجاوز آل سعود ساعاتی پیش منطقه «جبل نقم» واقع در شهر صنعاء را هدف شدیدترین حملات هوایی خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این دومین بار طی امروز است که این منطقه هدف حملات وحشیانه سعودیها قرار می گیرد. در دور اول حملات به این منطقه هشت یمنی به شهادت رسیدند.

رسانه های یمنی اعلام کردند که جنگنده ها و توپخانه های سعودی با وجود گذشت بیش از دو ماه از آغاز تجاوز نظامی به یمن همچنان حملات به مدارس، مساجد، بیمارستان ها و زیرساخت های کشور را در دستور کار خود قرار داده اند.