تازه ترين اظهارات پزشكان بيمارستان هداسا درباره وضعيت شارون

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پزشكان معالج نخست وزير رژيم صهيونيستي شب گذشته اعلام كردند كه هيچ خطر فوري زندگي شارون را تهديد نمي كند و همزمان با ادامه تلاش ها براي به هوش آوردن وي به صورت تدريجي بهبودي كمي در وضعيتش حاصل شده است.

نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنان در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هداسا عين كارم درقدس اشغالي بستري شده است.

وي كه از خون ريزي شديد مغزي رنج مي برد از روز چهارشنبه به بخش مراقب هاي ويژه انتقال يافت، اما پزشكان مي گويند هيچ خطر فوري زندگي شارون را تهديد نمي كند.

با اين حال دكتر يورام وايس رئيس پزشكان بيهوشي بيمارستان هداسا وضعيت شارون را خطرناك توصيف كرد، اما گفت:هيچ خطر فوري زندگي وي را تهديد نمي كند .

وي با اشاره به اينكه ماده بيهوشي دربدن شارون چند روزي طول مي كشد، تا تمام شود گفت : شارون از روز دوشنبه بدون دستگاه تنفس نفس مي كشد .

شلومو مور يوسف رئيس بيمارستان هداسا دريك كنفرانس خبري هم اعلام كرد : شارون براي اولين بار دست و پاي راستش را تكان داده است؛ وي افزود : تغييرات عصبي در بدن شارون نشانه بهبودي كم در فعاليت مغزيش دارد.

اين در حالي است كه روزنامه اسرائيلي هاآرتص خبر داد : برخي خبرها حاكيست كه پزشكان معالج شارون ، در تشخيص بيماري وي دچار اشتباه شدند.

روزنامه مذكورافزود : پزشكان شارون در تشخيص بيماري شارون دچار اشتباه شدند و همين امر موجب خون ريزي شديد مغزي شارون شده است .

روزنامه هاآرتص به نقل از يك پزشك نزديك به شارون اعلام كرد : پزشكان بر اين باورند كه دارويي كه براي معالجه سكته مغزي خفيف شارون در 18 دسامبر گذشته تجويز شده منجر به خون ريزي شديد مغزي و وخامت حالش شده است .