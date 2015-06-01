به گزارش خبرنگار مهر، فرید صیدی نژاد ظهر دوشنبه در نشست مدیران امور اراضی منطقه سه کشور در شهرکرد اظهار داشت: باغداران باید از ساخت و ساز اتاق در باغ ها خودداری کنند چرا که باغ ها از عرصه تولید به عرضه تفریحی و ویلایی تبدیل خواهند شد.

وی افزود: برای باغ هایی که نیاز به یک اتاق کارگری که برای نگهداری وسایل کشاورزی مانند سمپاش، ادوات باغداری و استراحت کارگران دارند، مجوز داده می شود.

معاون حفظ كاربری و يكپارچگی اراضی كشاورزی سازمان امور اراضی كشور عنوان کرد: در مناطقی که دیوار کشی برای امنیت باغ و جلوگیری از سرقت محصولات باغدار مرسوم است، برای دیوار کشی نیز مجوز داده می شود که باغدار مجاز است دیواری به ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر اطراف باغ ایجاد کند.

صیدی نژاد یادآور شد: دیوارکشی در صورتی اجازه داده می شود که کمسیون های مربوطه ضرورت آن را تایید کنند.

معاون حفظ كاربری و يكپارچگی اراضی كشاورزی سازمان امور اراضی كشور گفت: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در عرصه تولیدات باغی است و هم اکنون رتبه یک تولید بادام در کشور را دارد.

وی یادآور شد: کسب این رتبه برتر در پی بهره گیری صحیح از عرصه های آب و خاک است.

وی با اشاره به اینکه باید در راستای افزایش تولیدات باغی و کشاورزی تلاش شود، گفت: استفاده از روش های نوین در حوزه کشاورزی می توان محصولات با کیفیت و بیشتر تولید کرد.