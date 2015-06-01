اعضای شورای شهر شیراز استعفا ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدی حقدل بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: هدف اصلی و اولویت همه اعضای شورای شهر شیراز خدمت به مردم است که این مهم با حضور در شورای شهر نیز ممکن خواهد بود و دیگر نیازی برای حضور در مجلس شورای اسلامی نیست.

وی تصریح کرد: آنچه که همواره در ایام نزدیک به انتخابات دیده می شود شور و اشتیاق همگان است که در این میان بحث استعفای برخی از اعضای شورای شهر شیراز نیز شنیده می شود.

رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: هر چند که طی مدت گذشته با هرکدام از اعضای شورا که صحبت کردم هیچ سخنی در خصوص استعفا مطرح نشد اما امیدوارم این نظر تا آخر ادامه داشته باشد زیرا امروز شورا و شهرداری هماهنگی بسیار مناسبی با یکدیگر دارند.

حقدل افزود: شورا و شهرداري شيراز در بهترين شرايط قرار دارد و این دو مجموعه در کشور دارای جایگاه بالایی با توجه به موفقیت های به دست آمده هستند.

وی یادآور شد: از همه اعضا و شهردار شيراز در خواست دارم كه اگر امكان دارد، از استعفا انصراف دهند.

رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: تمام نيروهای حاضر در شورا و شهرداری سرمايه‌های ارزشمند شيراز هستند لذا اميدوارم هم شهردار و هم اعضای شورا چنانچه قصد رفتن به مجلس را دارند، توصيه من را پذيرفته و منصرف شوند.

حقدل تاکید کرد: امروز هیچگونه اختلافی در شورا و یا با شهرداری شیراز وجود ندارد و همگان همدل و همزبان برای توسعه شهر شیراز حرکت می کنند که این بزرگترین خدمت به شهر است.

وی یادآور شد: زمانیکه می توانیم با قدرت برای توسعه شهر شیراز تلاش کنیم و برنامه ریزی های مناسبی داشته باشیم دیگر احتیاجی نیست این گروه را ترک و در رقابتی دیگر برای خدمت شرکت کنیم.