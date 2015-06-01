  1. ورزش
فینال جام حذفی؛

ترکیب تیم‌های نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان اعلام شد

ترکیب دو تیم‌های فوتبال نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان برای برگزاری دیدار فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بیست و هشتمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه بین تیم‌های نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود که اسامی بازیکنان دو تیم به شرح زیر است:

نفت تهران: علیرضا بیرانوند، محمدامین حاج محمدی، علیرضا عزتی، لئوناردو پادوانی، سعید لطفی، ایمان مبعلی، آرش رضاوند، وحید امیری، غلامرضا رضایی، کمال کامیابی‌نیا و علی قربانی

ذوب‌آهن اصفهان: محمدرشید مظاهری، هادی محمدی، علی حمام، مهرداد قنبری، کارلوس سانتوس، قاسم حدادی‌فر، مهدی پورمهدی، احسان پهلوان، دانیال اسماعیلی‌فر،   مهدی رجب‌زاده و کاوه رضایی

