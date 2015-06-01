به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نشست هماهنگی مراسم ارتحال حضرت امام (ره) با حضور استاندار البرز، معاونان، رییس شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری البرز برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمدحسین روحی یزدی شناساندن امام خمینی (ره) به نسل جوان را ضروری دانست و اظهار کرد: سالگرد امام خمینی (ره) فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان های انقلاب و شهدا است.



آماده باش امدادگران خودرو در ایام تعطیلات

این مسئول حضور مردم در کنار مسئولان را نمونه همدلی و همزبانی دانست و افزود: انقلاب ایران همه ملت ها را بیدار کرد. این بیداری را از امام راحل به یادگار داریم.

حجت الاسلام روحی یزدی در پایان به توجه هر چه بیشتر به نقش رهبری در پیشبرد اهداف انقلاب تاکید کرد.

در ادامه مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مسافربری البرز از برگزاری جلسات با تشکل‌های صنفی حمل و نقل مسافربری در استان خبر داد و گفت: همه تدابیر برای حمل و نقل مسافران البرزی درسالروز ارتحال امام خمینی (ره) اندیشیده شده است.

ابوالقاسم باقری از آماده باش امدادگران خودرو در این ایام خبر داد و افزود: اتوبوس‌های اعزامی به مرقد مطهر و قم می توانند از خدمات امدادخودور در ایام تعطیل استفاده کنند.

باقری از آماده باش ۲ تیم نظارتی در پایانه‌ها و مرکز مدیریت‌ راه‌های البرز خبر داد و بیان کرد: همه امکانات خدماتی برای زائران فراهم است.