به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین میرمحمدی در حاشیه بازدید از دانشكده فنی و حرفه ای شهدای گلپایگان كه عصر امروز صورت گرفت،اظهار داشت: برخیمشكلات دانشكده فنی و حرفه ای در كشور با توجه به سیاست های آموزش عالی در یك مقاطعی كه رشدهای نامتوازن روی داده ایجاد شده است و به دلیل در اولویت نبودن رشته های آموزشی، امروز با پدیده بیكاری فارغ التحصیلان مواجه هستیم.

وی افزود: لازم است در برنامه ششم، پنج ساله كشور بتوانیم نسبت به ایجاد شرایط متوازن و مهارت محور نسبت به آموزش دانشجویان با توجه به نیاز كشور اقدام كنیم كه داشتن اشتغال و فعالیت بر اساس ایده و خلاقیت می تواند در راستای پیشرفت كشور نقش ایفا كند.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینكه روش های قدیمی دیگر در آموزش دانشجویان جوابگو نیست، تصریح كرد: به لحاظ تغییراتی كه لحظه به لحظه در عرصه های فناوری و نوآوری با سرعت سریع در دنیا شاهد هستیم باید با این نگاه به بحث آموزش و تقویت نیروهای خلاق و ایده پرداز و نیروهایی كه دارای افكار نوین در عرصه های مختلف هستند، بپردازیم.

میرمحمدی با ابراز خرسندی نسبت به اینكه فارغ التحصیلان دانشكده های فنی با توجه به فراگیری علوم فنی به بازارهای اشتغال جذب می شوند، افزود: شهرستان هایی مانند گلپایگان و خوانسار در مجموع دارای ظرفیت های نیروی انسانی قابل توجهی در مراكز دانشگاهی و ... هستند كه در راستای استفاده از این توانمندی باید اقدامات بیشتری نسبت به گسیل امكانات در مراكز علمی در راستای باروری نیروهای خلاق انجام شود.

رئیس دانشكده فنی و حرفه ای شهدای گلپایگان با ارائه گزارشی نسبت به اقدامات انجام گرفته در این دانشكده بیان داشت: دانشكده فنی شهدا از سال ۱۳۸۱ تأسیس و در سه رشته ساخت و تولید، ساختمان و برق صنعتی نسبت به جذب دانشجو در مقطع كاردانی فعالیت خود را آغاز كرد.

وی افزود: در حال حاضر با اضافه شدن رشته مكانیك خودرو نسبت به جذب دانش آموزان هنرستان اقدام می كند.

محمد منعمی با اشاره به اینكه همزمان با فعالیت این دانشكده كه مختص پسران است، دانشكده فنی دختران نیز در خوانسار نسبت به جذب دانشجویان فعالیت خود را آغاز كرد، اظهار داشت: این مركز با استفاده از توان خیرین نسبت به بازسازی و نوسازی و ایجاد كارگاه های مادر اقدام كرد و در سال ۹۰ بر اساس ماده ۲۳ برنامه پنجم از بدنه آموزش و پرورش جدا و به وزارت علوم پیوست.

وی با اشاره به اینكه تنها دانشگاه اسلامی تك جنسیتی در گلپایگان و خوانسار و بسیاری از شهرهای دیگر كشور، دانشكده فنی و حرفه ای است، یادآور شد: در حال حاضر مشكلات این دانشكده ها به دلیل كمبود بودجه و مسائل مالی است كه نتوانسته نسبت به تشكیل هیئت علمی اقدام كند لذا انتظار داریم مجلس با تأمین منابع مورد نیاز و تسهیل این منابع در راستای رشد و پویایی آنها اقدام كند.

رئیس دانشكده فنی و حرفه ای شهدای گلپایگان با اشاره به اینكه در حال حاضر این دانشكده با هفت نیروی انسانی اداره می شود، افزود: در چارت تشكیلاتی ابلاغ شده به این مركز استفاده از ۱۰۰ نیروی انسانی آمده كه امید است با رایزنی نسبت به جذب نیروی مورد نیاز بتوانیم اقدام كنیم.

وی با اشاره به اینكه ساختمان نمازخانه این دانشكده جهت تكمیل به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز دارد، عنوان كرد: در حال حاضر ۹۳۰ نفر در این دانشكده مشغول به تحصیل بوده كه برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ تعداد ۳۰۰ نفر به آنها اضافه خواهد شد.

منعمی با بیان اینكه از سال ۸۳ تاكنون یك هزار و ۸۱۰ نفر از این دانشكده فارغ التحصیل شده اند، افزود: بیش از ۷۰ درصد از دانشجویان این دانشكده غیربومی و از استان های مختلف كشور هستند كه بعد از دانشكده فنی شهید مهاجر اصفهان و شهید رجایی كاشان حرف اول را این دانشكده در استان اصفهان از نظر امكانات و جذب دانشجو در رشته های مذكور می زند.