موضع همگرايانه كردها با شيعيان در قبال نامزد نخست وزيري آتي عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جلال طالباني درگفتگو با شبكه العربيه با اشاره به اعتراضاتي كه اين روزها ازطرف گروه هايي از جمله اهل تسنن و شيعيان لائيك درمورد نتايج انتخابات 15 دسامبر( 24 آذر) شده است، گفت : اين اعتراض حق آنان است من خودم شخصا ازعمروموسي دبيركل اتحاديه عرب خواستم كه نماينده اي را دركميته بين المللي كه براي نظارت به عراق آمده است، قراردهد.

طالباني درپاسخ به سوالي درمورد روابطش با عادل عبدالمهدي و ابراهيم الجعفري تاكيد كرد: "من با عادل عبدالمهدي 30 سال است كه روابط شخصي دارم و20 سال است با ابراهيم الجعفري نخست وزيرعراق رابطه شخصي دارم.

وي درادامه تاكيد كرد: بالطبع اگر برنامه هاي عادل عبدالمهدي به ما ( كردها) نزديك تر باشد، از وي حمايت خواهيم كرد و در مقابل اگر برنامه هاي جعفري با ما هماهنگي داشت، از وي حمايت خواهيم كرد.

جلال طالباني در پاسخ به اين سوال كه شما سعي مي كنيد تا عادل عبدالمهدي نامزد ائتلاف عراق يكپارچه شود، تصريح كرد:" حقيقت اين است كه عادل عبدالمهدي به ما نزديك است، اما مسئله اصلي آينده عراق است و برنامه هايي كه قراراست برآن تكيه كنيم.

وي افزود: درمورد كردها اينگونه مي توان گفت كه آنان گرايش هاي مختلفي دارند، برخي عادل عبدالمهدي را مي پذيرند اما ما انتخاب را برعهده ائتلاف عراق يكپارچه مي گذاريم.



رئيس جمهوري عراق درپاسخ به اين سوال خبرنگار العربيه كه پرسيد نظرشما در اين مورد كه مي گويند استقبال شما از سيد عبدالعزيزحكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به مناطق كردنشين گرم تر از استقبالي بود كه شما از ابراهيم الجعفري به عمل آورديد، خاطرنشان كرد:" ما با عبدالعزيز حكيم روابط تاريخي داريم، پدر وي آيت الله سيد محسن حكيم در ميان كردها از جايگاه خوبي برخوردار است، زيرا وي نيز عليه كشتار كردها فتوا داد؛ در ديدار مردمي كردها در سليمانيه با سيد عبدالعزيز حكيم ما شاهد استقبال پرشور كردها بوديم كه اين به روابط تاريخي و خوبمان با عبدالعزيز برمي گردد".

وي درادامه تصريح كرد: "هيچ كس نمي تواند ما را به علت اينكه ازسيد عبدالعزيزحكيم پرشورتر ازهرمقام سياسي ديگرعراق استقبال كرديم، ملامت كند.



جلال طالباني درباره محور مذاكرات با اياد علاوي نخست وزير سابق عراق تاكيد كرد: اين ديدار بر سه محور روابط عربي -عراقي و ضرورت بهبود اين روابط ، انتخابات و ورود هيئت بين المللي به عراق براي بررسي نتايج انتخابات پارلماني عراق و تشكيل دولت وحدت ملي عراق متمركز بود.

اخيرا مذاكرات دوجانبه ميان رهبران ائتلاف كردستان(طالباني و بارزاني ) با سيدعبدالعزيز حكيم و ابراهيم الجعفري از رهبران ائتلاف عراق يكپارچه و نيز با جبهه التوافق (اقليت سني) انجام شد.



جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در جريان همين مذاكرات تاكيد كرد كه هيچ مخالفتي با نامزدي ابراهيم الجعفري نخست وزير كنوني براي دولت آتي عراق ندارد.



از سوي ديگر ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق و مسعود بارزاني رئيس حكومت محلي كردستان از همسويي ونزديكي ديدگاه هاي خود درباره تشكيل دولت وحدت ملي در عراق خبر دادند.



ابراهيم الجعفري در سفراخيرش به شمال عراق در ديدار با بارزاني گفته بود : ديدگاههاي ائتلاف يكپارچه عراق و كردها درمورد تشكيل دولت ملي نزديك به هم است.

متذكر مي گردد پس از برگزاري واعلام نتايج قطعي انتخابالت پارلكماني در عراق، حزب الدعوه از احزاب تشكيل دهنده ائتلاف عراق يكپارچه، ابراهيم الجعفري رهبر اين حزب را بار ديگر براي رياست بر دولت آتي عراق نامزد كرد.